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Ayer viernes, Juan Tagle sorprendió al anunciar públicamente que no se repostulará a la presidencia de Cruzados, dejando atrás 10 años como líder de la UC.

El máximo referente directivo del elenco precordillerano llegó visiblemente este sábado al Bicentenario de La Florida para el choque ante Audax Italiano.

“Ha sido muy emocionante el apoyo que he recibido”, comenzó diciendo a la pasada en el recinto de la zona sur de Santiago, remarcando la trascendencia de este partido al anunciar su salida de Cruzados.

“Es una decisión muy meditada, muy reflexionada. Esta es mi última vez acompañando al equipo como presidente en Chile. Ya el lunes 20 iré al estadio como un hincha más”, comentó Juan Tagle.

“En la familia son los más contentos, se podrán imaginar”, concluyó quien dejará la presidencia de la UC, aunque sin que se pueda descartar que su futuro pueda quedar ligado a la ANFP o la Federación de Fútbol de Chile a futuro.