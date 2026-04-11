Estudio: Alza de la UF obliga a 8 de cada 10 chilenos a ajustar su presupuesto y priorizar tipos de consumo

La economía en Chile sigue siendo un punto crítico, generando preocupación e incertidumbre en la ciudadanía, sobre todo por las diferentes actualizaciones que influyen directamente en el bolsillo.

Bajo este escenario, el alza de la Unidad de Fomento (UF) por sobre los $40.000 ha marcado otro hito que sacude la realidad y enciende las alarmas en las finanzas domésticas.

Según el último informe de Kantar Chile, este incremento histórico no solo encarece los créditos, sino que gatilla un efecto dominó que obliga al 80% de la población a reestructurar sus gastos mensuales.

El fenómeno, descrito como un “punto de quiebre”, está impactando de forma simultánea en pilares básicos como la vivienda, la educación y el consumo diario, reduciendo drásticamente el margen de maniobra de las familias chilenas.

Dentro de este contexto, con una UF que encarece múltiples frentes, los dividendos hipotecarios, arriendos y colegiaturas están presionando el bolsillo de manera acumulativa.

“El cruce de la UF sobre los $40.000 marca un antes y un después (...) el impacto deja de ser gradual y pasa a sentirse de manera simultánea en distintos componentes del gasto. Lo que observamos es un ajuste forzado en la economía de los hogares”, señaló Carolina Livacic, CCO de Kantar Chile.

Áreas de mayor impacto según los hogares

Alimentación: 58% de los encuestados prevé un golpe directo.

58% de los encuestados prevé un golpe directo. Salud y Transporte: 49% proyecta alzas significativas.

49% proyecta alzas significativas. Vivienda: Un 47% sentirá el peso en créditos o dividendos, mientras que el 42% lo hará en arriendos.

Un 47% sentirá el peso en créditos o dividendos, mientras que el 42% lo hará en arriendos. Educación: El 38% de los hogares ya anticipa incrementos en las mensualidades de colegios y universidades.

Frente a esto, un 97% de los chilenos manifiesta inquietud; un 51% declara “mucha preocupación” y un 46% “preocupación en algún grado”. Este estado de alerta ha derivado en un recorte que ya no solo afecta a los lujos, sino a necesidades básicas.

Carolina Livacic explica que el alza funciona como un “ajuste silencioso, pero persistente”. Según la ejecutiva, “no solo suben los grandes compromisos financieros, sino que también se encarece la vida cotidiana”.

“Cuando los hogares empiezan a recortar, incluso en alimentación, educación o salud, estamos frente a una señal clara de presión económica”, enfatizó.

De hecho, el informe detalla que un 37% de los consultados ya recortó en compras personales y un 22% ha sacrificado el entretenimiento para priorizar la subsistencia.

Consumo ‘defensivo’

Ante la crisis, el comportamiento del consumidor ha dado un giro hacia la protección del flujo de caja. Las cifras de Kantar revelan tácticas de ahorro transversales:

Reducción de gastos diarios: 64% de la población. Caza de ofertas: 62% intensificará la búsqueda de promociones. Freno al endeudamiento: 56% busca evitar nuevas deudas. Priorización esencial: 43% declara que comprará exclusivamente productos de primera necesidad.

Este cambio de hábito no es algo pasajero. Para Carolina Livacic, el incremento de la UF está consolidando una fase de transformación estructural del consumo que se viene agudizando desde 2019.

“Cada gasto que se recorta, cada compra que se posterga y cada decisión de ahorro reflejan un ajuste estructural en la forma en que los hogares enfrentan la economía”, concluyó.