IPC de marzo golpea el bolsillo: estos son todos los productos y servicios que más subieron en Chile

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor registró en marzo una variación mensual de 1,0%, con una inflación acumulada de 1,4% en lo que va del año y de 2,8% en doce meses.

Entre los factores que más incidieron en el resultado aparecieron las divisiones de transporte y educación. De hecho, el propio reporte subrayó que “destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de educación, y la disminución de la división de bienes y servicios diversos”.

Transporte subió 2,6% y educación avanzó 5,5%, siendo los rubros con mayor impacto sobre el indicador general.

Qué productos subieron y cuáles bajaron tras el nuevo IPC

En el detalle de productos, la mayor presión vino desde la gasolina, que aumentó 8,2% y aportó 0,234 puntos porcentuales al IPC. También destacaron la enseñanza universitaria, con un alza de 6,1%; el transporte aéreo internacional, que escaló 15,2%; y los tomates, que anotaron un salto de 17,6%.

Además, dentro del sector educacional, la enseñanza media avanzó 7,2%, reforzando el impacto estacional de marzo sobre el presupuesto familiar.

Por el lado de las bajas, el boletín del INE mostró caídas relevantes en el transporte en bus interurbano, con un retroceso mensual de 24,1%, y en los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, que bajaron 4,3%. A eso se sumaron descensos en bienes de cuidado personal, donde resaltaron las bajas en cremas, lociones, bloqueadores y papel higiénico.

Así, el dato de marzo deja una señal clara para el bolsillo: suben con fuerza combustibles, pasajes y educación, mientras algunas bajas se concentran en transporte terrestre, salud y artículos personales.