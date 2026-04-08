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Inflación en Chile se dispara en marzo tras el alza de los precios de las bencinas: esto pasará con la UF

El INE reveló que 10 de las 13 divisiones consideradas subieron el mes anterior, donde destacan transporte y educación.

Gabriel Esteffan

Agencia Uno | Referencial

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Como era de esperar tras el alza de los combustibles, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo anotó una variación mensual de 1,0%, acumulando 1,4% en el año y de 2,8% a 12 meses.

Se trata de la cifra de inflación más alta desde julio del año pasado, cuando se registró un 0,9%, según datos del INE. Analistas esperaban un avance de de ese mismo número en el IPC de marzo, según un sondeo de Bloomberg.

De las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC, 10 aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas.

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De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron transporte (2,6%) con 0,320 puntos porcentuales (pp.), y educación (5,5%) con 0,240pp.

Otro impacto para el bolsillo de las personas tendrá que ver con la Unidad de Fomento. La UF subirá $398 a lo largo del mes y superará la barrera de los 40 mil pesos.

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