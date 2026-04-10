Aporte Familiar Permanente 2026: llaman a rezagados a solicitar el beneficio (y estos son los pasos a seguir)

Este viernes, el Instituto de Previsión Social (IPS) entregó un balance positivo respecto a la entrega del Aporte Familiar Permanente 2026 (anteriormente conocido como Bono Marzo).

Según las cifras oficiales de la institución, a la fecha más de 1 millón 704 mil familias ya han cobrado el beneficio, el cual este año asciende a un monto de $66.834 por carga familiar o por familia, dependiendo del caso del beneficiario.

Pese al alto cumplimiento del proceso, que proyecta llegar a un total de 1 millón 900 mil familias al cierre del ciclo, las autoridades manifestaron su preocupación por un porcentaje mínimo de personas que, cumpliendo con los requisitos, aún no han retirado sus fondos.

El llamado principal está dirigido a quienes tienen asignada la modalidad de pago presencial en locales de Los Héroes o BancoEstado.

El IPS instó a estos usuarios a verificar su situación a través de los canales oficiales para evitar que el beneficio expire.

¿Cómo consultar un pago pendiente?

Para facilitar el acceso a la información y fomentar la ayuda a la comunidad, el organismo recordó que el proceso de consulta es digital y automático, ya que no requiere postulación ni inscripción previa.

Los pasos para revisar son:

Ingresar al sitio oficial www.aportefamiliar.cl o a www.chileatiende.cl .

o a . Digitar el RUN y la fecha de nacimiento .

y la . El sistema indicará de forma inmediata el monto del aporte, la fecha de pago y el lugar específico donde debe realizarse el cobro.

Además de las plataformas web, se encuentra habilitado el Call Center 101 de ChileAtiende para consultas telefónicas.

Los plazos para cobrarlo

Un aspecto fundamental para los beneficiarios es la caducidad del documento de pago. De acuerdo con la normativa vigente, existe un plazo de nueve meses para cobrar el ex Bono Marzo, contados desde la fecha de emisión.

Según informan desde el organismo, si la información indica que el “pago estuvo disponible desde el 16 de marzo de 2026 en adelante, tendrás plazo hasta el 16 de diciembre del mismo año para hacer efectivo el cobro”.

Desde el IPS reiteran que este apoyo estatal es una herramienta fundamental para las familias chilenas y recalcan la importancia de utilizar los canales de consulta para asegurar que los recursos lleguen a quienes les corresponde antes de que se cumpla la fecha límite.