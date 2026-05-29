Camila Andrade sorprende y revela que dejó atrás a Francisco Kaminski: “Estoy viviendo un amor correspondido...”
La periodista anunció que dio un nuevo paso en su vida privada tras su compleja relación con el comunicador.
Camila Andrade y Francisco Kaminski vivieron un romance bastante mediático marcado por una polémica de infidelidad en el inicio del mismo, que posteriormente terminó con ambos en una ruptura en malos términos.
Esto ocurrió durante agosto de 2025 y desde ese entonces la periodista no se había referido a su vida amorosa. Sin embargo, sorprendió al revelar que se abrió nuevamente a una relación.
Esto ocurrió mediante una dinámica en sus redes sociales, donde comenzó a responder preguntas de sus seguidores mediante historias. Una de ellas era : “¿Estás en pareja, Cami?“.
Andrade respondió a esto con una fotografía y confirmó que se encuentra hace varias semanas junto a un hombre misterioso.
“Sí, hace meses, estoy muy feliz y tranquila, viviendo un amor correspondido, maduro y privado”, comentó.
De momento no se conoce quién es la nueva pareja de la también modelo, sin embargo Adriana Barrientos se refirió a esto hace algunos meses y afirmó que se trataría de un empresario oriundo de Talca de nombre Jorge Yunge, de 34 años.
