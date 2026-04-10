Con parte del plantel y directiva presentes: el homenaje en Colo Colo a un año de la muerte de hinchas en el duelo ante Fortaleza / Instagram @colocolooficial

Este viernes 10 de abril se cumple una de las efemérides más negativas del último tiempo en Colo Colo.

Se trata del primer aniversario de la muerte de Mylan Liempi y Martina Pérez, dos jóvenes fanáticos del “Cacique” que perdieron la vida en la previa al partido de Copa Libertadores ante Fortaleza, cuestión que provocó la posterior cancelación del partido ante la invasión de parte de los hinchas a la cancha del Monumental.

A un año de tan trágico acontecimiento, Colo Colo organizó una misa a las afueras del recinto de Pedreros, donde también se inauguró un mural a la memoria de ambos pequeños adherentes del cuadro popular.

“Somos más que un equipo de fútbol, una familia, y cuando ocurren situaciones tan tristes como esta, las familias se juntan para vivir un duelo. Son dos ángeles que estarán en el firmamento cuidándonos”, expresó durante la ceremonia el mandamás de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, instancia donde también participaron otros integrantes del directorio como Eduardo Loyola, Edmundo Valladares y Edison Marchant.

También se hicieron presentes en la misa, en representación del plantel, los arqueros Fernando de Paul y Eduardo Villanueva.