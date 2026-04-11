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Condiciones climáticas llevan a retrasar el inicio del Ironman 70.3 de Puerto Varas

La lluvia y el viento han complicado la temperatura del Lago Llanquihue, cuestión que forzará a los organizadores a comenzar la prueba más tarde de lo presupuestado.

Carlos Madariaga

Condiciones climáticas llevan a retrasar el inicio del Ironman 70.3 de Puerto Varas

Condiciones climáticas llevan a retrasar el inicio del Ironman 70.3 de Puerto Varas / Cedida

Este domingo está agendada la disputa de la primera edición del Ironman 70.3 de Puerto Varas.

Sin embargo, la lluvia y el viento presentes en la zona este sábado han complicado en parte el calendario de la prueba.

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Esto pues, para permitir que Lago Llanquihue esté en condiciones para todos los atletas, se retrasará el inicio de la competencia, originalmente agendado para las 08:00 horas, para las 09:00 horas.

El cambio de horario apunta a que el agua pueda estar entre 15 y 16 grados para la disputa de los 1.900 metros que estipula la etapa de la natación, sin que se descarte que dicha distancia pueda acortarse con tal que el evento pueda desarrollarse.

Cabe apuntar también que el retraso en el inicio de la prueba también llevará a que los cortes de calle agendados en Puerto Varas se posterguen en 45 minutos oleaje.

La expectativa entre los competidores

Una de las particularidades del Ironman 70.3 de Puerto Varas es que, en las postas, habrá un equipo compuesto por dos alcaldes: el dueño de casa, Tomás Garate; y la edil de Valdivia, Carla Amtmann.

“Feliz y agradecido de hacer esto en equipo. Estaré cumpliendo también el desafío en noviembre, en Valdivia. Este es un desafío compartido entre nuestras ciudades”, reconoció el jefe comunal de Puerto Varas en diálogo con ADN Deportes en la previa al evento, donde él hará el trote y Carolina Peters, del club Tres Corrientes de Valdivia, la bicicleta.

En tanto, Carla Amtmann será la encargada de la natación. “El mensaje que uno busca entregar es que la actividad física hace bien y esperamos que los más jóvenes se involucren en algún deporte. Estamos apuntando a potenciar el desarrollo turístico en base al deporte”, destacó también en ADN Deportes.

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