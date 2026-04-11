VIDEOS. Con Alexis y sin Suazo, Sevilla derriba a un grande para seguir con opciones de mantener la categoría en La Liga
El elenco de los chilenos volvió a ganar luego de más de un mes en el torneo hispano.
Aunque el Atlético de Madrid metía miedo en Sevilla en la previa a este compromiso, el hecho de que estuvieran en plena disputa de la llave de cuartos de final de Champions League con el Barcelona abría algo de ilusión en el elenco del Nervión.
Afortunadamente, por la fecha 31 de La Liga, las previsiones terminaron siendo positivas para el elenco de los chilenos, donde ninguno fue titular.
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Akor Adams, mediante lanzamiento penal, abrió la cuenta para los locales en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Eso sí, a los 35 minutos, Javi Boñar puso el empate parcial para los colchoneros.
Eso sí, antes del término del primer tiempo, Nemanja Gudelj volvió a darle la ventaja al Sevilla.
Alexis Sánchez ingresó para jugar los últimos 12 minutos del compromiso, mientras que Gabriel Suazo se quedó en la banca.
Eso sí, todo Sevilla festejó el haber resistido los intentos del Atlético de Madrid por empatar el compromiso, sellando el 2-1 con el que volvieron a ganar tras seis fechas.
El triunfo aparece como un impulso vital para el elenco de los chilenos, que llegó a los 34 puntos para escaparse a tres unidades de la zona de descenso, aunque todavía con siete fechas por jugar.
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