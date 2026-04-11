Con Alexis y sin Suazo, Sevilla derriba a un grande para seguir con opciones de mantener la categoría en La Liga / CRISTINA QUICLER

Aunque el Atlético de Madrid metía miedo en Sevilla en la previa a este compromiso, el hecho de que estuvieran en plena disputa de la llave de cuartos de final de Champions League con el Barcelona abría algo de ilusión en el elenco del Nervión.

Afortunadamente, por la fecha 31 de La Liga, las previsiones terminaron siendo positivas para el elenco de los chilenos, donde ninguno fue titular.

Akor Adams, mediante lanzamiento penal, abrió la cuenta para los locales en el Ramón Sánchez Pizjuán.

¡GOLPEÓ EL SEVILLA! Akor abrió el pie, venció al capitán Juan Musso y anotó el 1-0 del equipo andalúz vs. Atlético de Madrid.



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Eso sí, a los 35 minutos, Javi Boñar puso el empate parcial para los colchoneros.

REACCIÓN COLCHONERA: Javi Boñar apareció por el segundo palo tras un gran centro y anotó el 1-1 del Atlético de Madrid vs. Sevilla.



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Eso sí, antes del término del primer tiempo, Nemanja Gudelj volvió a darle la ventaja al Sevilla.

"GUDELJ PARA APROVECHAR ALGUNA PELOTA SUELTA" ¡Miguel Simón predijo el gol del capitán de Sevilla para el 2-1 vs. Atlético de Madrid!



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Alexis Sánchez ingresó para jugar los últimos 12 minutos del compromiso, mientras que Gabriel Suazo se quedó en la banca.

Eso sí, todo Sevilla festejó el haber resistido los intentos del Atlético de Madrid por empatar el compromiso, sellando el 2-1 con el que volvieron a ganar tras seis fechas.

El triunfo aparece como un impulso vital para el elenco de los chilenos, que llegó a los 34 puntos para escaparse a tres unidades de la zona de descenso, aunque todavía con siete fechas por jugar.