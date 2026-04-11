El infierno que vive Williams Alarcón en Boca Juniors: no juega ni en el equipo suplente

A diferencia del buen presente de Boca Juniors, Williams Alarcón no atraviesa un buen momento en el equipo, donde ha quedado completamente relegado.

Los “Xeneizes” acumulan 10 partidos consecutivos sin perder, pero sin el chileno como protagonista. Su último encuentro fue hace más de un mes, cuando fue titular en el empate ante Gimnasia de Mendoza el 28 de febrero. Desde entonces, pese a estar en óptimas condiciones físicas, solo ha sido suplente y no ha sumado minutos.

Mala señal para Alarcón en medio de las rotaciones

Este sábado, Boca Juniors recibirá a Independiente por la fecha 14 del Torneo Apertura, en un duelo donde el técnico Claudio Úbeda optará por un equipo completamente alternativo.

Con el objetivo de dosificar tras el triunfo por Copa Libertadores ante Universidad Católica, serán 11 los cambios para enfrentar al “Rojo”. Sin embargo, ni siquiera en este contexto Alarcón logra meterse en el once titular.

En su posición estarán Ander Herrera, Tomás Belmonte y el joven Camilo Rey Domenech, canterano “Xeneize” que apenas suma un minuto en la temporada.