Alcalde de Huechuraba se desliga del conflicto con 31 Minutos: asegura que la Municipalidad “solo participó como invitado”

Las últimas horas de este sábado han estado marcadas por un conflicto con posibles consecuencias legales entre el equipo de 31 Minutos y la Municipalidad de Huechuraba.

El dilema tuvo un giro relevante luego de que el municipio se desligara de responsabilidades directas, desviando así las medidas anunciadas por el grupo.

A través de un comunicado oficial compartido por el alcalde Max Luksic, se apuntó a despejar cualquier tipo de dudas sobre su rol, atribuyendo la gestión del contenido a terceros.

Desde la casa edilicia enfatizaron que la institución no tuvo control creativo ni contractual sobre la presencia de los títeres, derivando la responsabilidad en el Grupo Inser.

Según el documento compartido por el jefe comunal, el polémico encuentro audiovisual se gestó en el marco de una campaña de educación ambiental organizada por la mencionada empresa privada.

Fue Inser quien, tras contratar al comediante Rodrigo Salinas, solicitó la colaboración del alcalde para interactuar con el personaje “Juanín”.

“La Municipalidad de Huechuraba nunca contrató a Rodrigo Salinas. Nunca participamos en la idea de traer su show a la comuna. Todo fue producido por la empresa Inser, quienes nos invitaron a interactuar con él”, reza el comunicado oficial.

“No tenemos nada que ver”

La defensa municipal busca establecer una línea divisoria clara frente a la posible demanda de Aplaplac. Si bien la administración reconoció lamentar el malestar provocado al equipo de 31 Minutos, su postura jurídica es que el municipio operó simplemente como un invitado en una actividad ajena.

En esa misma línea, el texto oficial recalca que cualquier acción legal debería dirigirse hacia los organizadores y no hacia la alcaldía.

“31 Minutos debe resolver este problema con quienes lo estime pertinente, no con la Municipalidad de Huechuraba, que no tiene nada que ver, y solo participó como invitado”.

Finalmente, la administración de Luksic cerró su declaración instando a las partes involucradas a llegar a una solución privada que ponga fin a la controversia.

“Esperamos que entre Grupo Inser, Rodrigo Salinas y 31 Minutos puedan arreglar este malentendido que lamentamos mucho”, concluyeron desde la zona norte de la capital.