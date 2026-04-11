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Adolescente es detenido por rayar la glorieta de la Plaza de Armas de Puerto Montt

El menor fue sorprendido en flagrancia tras realizar rayados en la Plaza de Armas y detenido por Carabineros. El municipio anunció acciones legales para exigir la reparación del daño y reforzar sanciones contra este tipo de hechos.

Cristóbal Álvarez

Adolescente es detenido por rayar la glorieta de la Plaza de Armas de Puerto Montt

Un adolescente fue detenido la tarde de este viernes tras ser sorprendido realizando rayados con pintura en aerosol en la glorieta de la Plaza de Armas de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

En concreto, el hecho quedó al descubierto gracias a la denuncia de transeúntes y al monitoreo de la Central de Televigilancia Municipal.

De acuerdo con la información entregada por el municipio, el procedimiento se inició cerca de las 18:00 horas y permitió que Carabineros, junto a funcionarios municipales, detuvieran al imputado en flagrancia en la intersección de Benavente con Quillota. El menor, que no registra antecedentes penales, fue aprehendido por el delito de daños.

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El alcalde Rodrigo Wainraihgt confirmó que la Unidad Penal Municipal presentará una querella criminal en su contra, con el objetivo de perseguir responsabilidades y exigir la reparación de los daños ocasionados. “No vamos a dejar pasar estos hechos. Buscaremos que se indemnice lo afectado y que se restituya el espacio público”, sostuvo la autoridad comunal.

Desde el municipio señalaron que este tipo de acciones forman parte de una política sostenida contra el vandalismo en la ciudad. En ese contexto, detallaron que en otros casos similares ya se ha logrado que infractores reparen los espacios intervenidos o enfrenten sanciones económicas.

Asimismo, se informó que actualmente existen imputados formalizados por rayados en distintos puntos de la capital regional, quienes enfrentan medidas cautelares mientras avanzan sus procesos judiciales.

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