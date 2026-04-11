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VIDEO. “No hemos sido contactados”: 31 Minutos anuncia acciones legales por video de alcalde Luksic con sus personajes

El jefe comunal aseguró que la participación de los personajes se dio en el marco de una contratación externa, y confió en que las partes involucradas “puedan arreglar este mal entendido”.

Ruth Cárcamo

Capturas Instagram @maxluksic

Capturas Instagram @maxluksic

Durante la noche de este viernes, 31 Minutos anunció acciones legales por un video publicado en Instagram por el alcalde de Huechuraba, Max Luksic, en el que aparece con personajes de la serie de televisión.

En el registro se ve al jefe comunal conversando con Juanín Juan Harry, a quien le explica la iniciativa “Trashformer: Educación Circular sobre Ruedas”, un camión que recorrerá la comuna enseñando un método de reciclaje.

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Al final, también aparece Mario Hugo. Posteriormente, Max Luksic agradeció la participación en la actividad de Rodrigo Salinas, voz de ambos personajes, a través de una historia de Instagram.

“Nos vemos obligados a iniciar acciones legales”

En los comentarios del video, la cuenta oficial de 31 Minutos señaló que “no hemos sido contactados por la Municipalidad de Huechuraba ni menos cedido los derechos de nuestros personajes para ser utilizados en esta campaña”.

“Como consecuencia de la violación de los derechos de propiedad intelectual y comercial de APLAPLAC y nuestra marca 31 Minutos, nos vemos obligados a iniciar acciones legales contra quienes han infringido dichos derechos”, añadió.

Respuesta del alcalde Max Luksic

Mediante una historia de Instagram, el alcalde Max Luksic respondió esta tarde a lo sucedido, explicando que el Grupo Inser (Trashformer) contrató a Rodrigo Salinas para “lanzar su campaña de educación ambiental en Huechuraba”.

“Nos pidieron hacer una interacción con ‘Juanín’, a la cual accedimos porque nos pareció una buena manera de difundir una iniciativa ambiental”, agregó.

Finalmente, el jefe comunal sostuvo que “esperamos que entre el Grupo Inser, Rodrigo Salinas y 31 Minutos puedan arreglar este mal entendido que lamentamos mucho”.

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