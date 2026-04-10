Tras su quiebre con Camilo Zicavo: Denise Rosenthal presenta oficialmente a su nueva pareja

Ya han pasado casi dos años desde que la cantante nacional Denise Rosenthal le puso fin a su matrimonio con Camilo Zicavo. No obstante, la chilena le volvió a dar una nueva oportunidad al amor.

Si bien a fines del 2025 se había revelado que estaba nuevamente en pareja, ahora la artista de 35 años se dejó ver públicamente con su nueva conquista.

Se trata de Mauricio Noval, quien es profesor de educación física, emprendedor del mundo fitness y dueño de dos gimnasios, uno en Chile y otro en Perú.

En su cuenta de Instagram tiene 12 mil seguidores y comparte contenido relacionado al mundo del entrenamiento de alto contenido y sobre su estilo de vida.

El vínculo entre ambos terminó de confirmarse cuando la cantante apareció posando junto a Noval en el lanzamiento de una aplicación relacionada con el entrenamiento físico, la cual fue desarrollada por él en compañía de otros socios.

En el evento ambos posaron públicamente, se sacaron fotografías y compartieron con diversas figuras conocidas de distintas áreas.

Además, Noval reposteó en sus historias de Instagram la publicación en que aparece junto a la cantante y le dedicó unas palabras. “Gracias por acompañarme, por motivarme y hacer del proceso un mejor camino”, expresó.