Lanzan feroz advertencia a Denise Rosenthal por su nueva pareja: “Que se cuide”

Una complicada situación se destapó en estos días, luego de que el sitio Infama revelara quién es la nueva pareja de Denise Rosenthal.

“Denise ya también está saliendo con alguien, se llama Mauricio y es el conocido dueño de un gimnasio“, había adelantado hace algún tiempo Cecilia Gutiérrez.

Y ahora, el sitio farandulero, confirmó que se trataría de Mauricio Noval, profesor de educación física de 32 años y es un conocido emprendedor del rubro fitness, dueño de dos gimnasios, uno en Chile y otro en Lima, Perú.

La advertencia a Denise Rosenthal

Sin embargo, tras destaparse el supuesto amorío, de inmediato apareció una expareja de Noval, quien le lanzó una feroz advertencia a la cantante.

Esto a través de una historia, donde le consultaban si estaba funado. “Estamos hablando del 2017, 2018 aproximadamente... casi 10 años. En fin, no tengo nada que decir... solo ¡ay! Diosito Santo, que se cuide", indicó.