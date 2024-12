“Tengo un dolor que no se imaginan”: Denise Rosenthal genera preocupación al revelar complejo padecimiento de salud

Denise Rosenthal sorprendió a sus seguidores este martes al revelar que enfrenta una complicada situación médica. A través de sus historias en Instagram, la artista, que actualmente está soltera y reside en México, informó que se encuentra internada en un centro de salud debido a una hernia que le fue diagnosticada recientemente.

En sus publicaciones, Denise compartió detalles sobre su estado, explicando que “nunca he estado ni cerca de estar en esta situación y ha sido súper fuerte. Estoy bien y no es nada grave, pero me dan miedo estas cosas y tengo un dolor que no se imaginan, de hace mucho rato más encima”.

La cantante también detalló que los médicos están esperando que la hernia sea reabsorbida por su cuerpo, lo que podría evitar una cirugía. Mostró optimismo al referirse a su cuerpo: “Tengo una hernia y es enorme, pero la voy a reabsorber y se va a ir a la csm porque mi cuerpo es hermoso y fuerte, y resiliente”, expresó.

Ampliar

Le pidió apoyo de sus seguidores

En una segunda historia, Denise publicó una imagen desde una cama clínica, acompañada de un mensaje en el que pidió apoyo emocional a sus seguidores: “Mándenme amor sanador”.

La noticia ha generado una gran reacción entre sus fans, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para la artista, conocida por su energía positiva y cercanía con su público.