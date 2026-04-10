Nuevo canal, nuevo amor: filtran nombre y foto de la mujer que sería la pareja actual de Julio César Rodríguez

Esta semana Hernán Calderón, el exesposo de Raquel Argandoña, sacó a relucir sus dotes de fotógrafo y pareció confirmar un secreto a voces dentro de la farándula chilena: la presunta nueva pareja de Julio César Rodríguez, el periodista que actualmente está definiendo su futuro laboral en la televisión.

JC estaría vinculado con Natalia ‘Natu’ Pau, estilista profesional e influencer, quien es 23 años menor que el cabecilla de La Junta. Ambos asistieron a un cumpleaños.

El nombre no es nuevo, ya que el excomunicador de Chilevisión ya había tenido una relación sentimental con ella, la cual se hizo pública a principios de 2021. Pese a las idas y vueltas, el vínculo se habría mantenido hasta septiembre de 2023.

Según el sitio Alfombra Roja, la joven es esteticista profesional y fundadora de una tienda de ropa llamada Grozza Design. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 109 mil seguidores.

“Apasionada por el cuidado y la estética”, dice su descripción en la red social de Meta. En marzo pasado cumplió 33 años.