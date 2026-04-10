Nuevo canal, nuevo amor: filtran nombre y foto de la mujer que sería la pareja actual de Julio César Rodríguez
El periodista, que hasta hace poco estaba en Chilevisión, estaría flechado por una joven varios años menor.
Esta semana Hernán Calderón, el exesposo de Raquel Argandoña, sacó a relucir sus dotes de fotógrafo y pareció confirmar un secreto a voces dentro de la farándula chilena: la presunta nueva pareja de Julio César Rodríguez, el periodista que actualmente está definiendo su futuro laboral en la televisión.
JC estaría vinculado con Natalia ‘Natu’ Pau, estilista profesional e influencer, quien es 23 años menor que el cabecilla de La Junta. Ambos asistieron a un cumpleaños.
El nombre no es nuevo, ya que el excomunicador de Chilevisión ya había tenido una relación sentimental con ella, la cual se hizo pública a principios de 2021. Pese a las idas y vueltas, el vínculo se habría mantenido hasta septiembre de 2023.
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Según el sitio Alfombra Roja, la joven es esteticista profesional y fundadora de una tienda de ropa llamada Grozza Design. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 109 mil seguidores.
“Apasionada por el cuidado y la estética”, dice su descripción en la red social de Meta. En marzo pasado cumplió 33 años.
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