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Filtran foto de Elvira López tras años alejada de la televisión chilena: le hicieron feo comentario por su apariencia

“Algunos decían que se encontraba en una clínica psiquiátrica, otros que estaba secuestrada por su marido”, dijo Sergio Rojas en el programa ‘Que Te Lo Digo’.

Javier Méndez

Filtran foto de Elvira López tras años alejada de la televisión chilena: le hicieron feo comentario por su apariencia

En los últimos días, el nombre de Elvira López volvió a la palestra luego de que aparecieran rumores sobre su salud tras alejarse de ojo público.

De hecho, el domingo pasado el programa Primer plano abordó el caso, le dedicó varios minutos de emisión y todo terminó de la peor forma: la otrora intérprete de Brujas habló en directo con el panel y no ocultó su furia.

Estoy emputecida, conchetu..., emputecida y además me siento absolutamente traicionada con el editor de este programa“, admitió. “No sé de dónde mierda inventaron eso o que estaba mal”, se quejó.

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Según detalló en el mismo contacto, ya no está interesada en el mundo actoral ni de la TV. Tal fue su molestia con el espacio de farándula que incluso amenazó con acciones legales. “Cuando termine el programa voy a hablar con mi abogado”, aseguró.

Los días pasaron y el jueves el programa Que Te Lo Digo, en Zona Latina, aseguró tener una exclusiva: una imagen de López tras años en que no se le ha visto.

“Me acaban de informar que a nuestro switch llegó una imagen exclusiva de la persona más buscada del último tiempo. Algunos decían que se encontraba en una clínica psiquiátrica, otros que estaba secuestrada por su marido”, comentó el animador, Sergio Rojas. “Ustedes saben que una imagen vale más que mil palabras”, añadió.

Momento después mostraron la evidencia, con la exintérprete usando lentes de sol y un jockey. “Hay un poco de foto en tu filtro”, señaló la panelista Paula Escobar. “Es Willy Wonka, dicen acá, del switch”, añadió Rojas.

ADN

Revisa el programa completo de Que Te Lo Digo a continuación:

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