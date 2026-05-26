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Atropellan a dos niñas afuera de su colegio en Cerrillos: conductor se dio a la fuga

Las menores, de aproximadamente 7 y 13 años, fueron impactadas en las cercanías del colegio Pedro Aguirre Cerda.

Juan Castillo

Cedida

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Dos niñas fueron atropelladas durante esta jornada en las afueras del colegio Pedro Aguirre Cerda, ubicado en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

Según información preliminar, el conductor involucrado escapó del lugar tras impactar a las menores.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Siete con Avenida Buzeta, sector cercano al recinto educacional. Las víctimas serían dos niñas de aproximadamente 7 y 13 años, quienes debieron recibir asistencia tras el atropello.

Carabineros busca al conductor que escapó del lugar

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Desde Carabineros, el sargento primero Víctor Rodríguez informó que ambas menores serían trasladadas hasta el Hospital El Carmen, en la comuna de Maipú, para constatar sus lesiones y recibir atención médica.

Por ahora, las diligencias se concentran en dar con el paradero del conductor que se dio a la fuga después del atropello. Personal policial revisa antecedentes del sector y recopila información que permita identificar el vehículo involucrado.

Testigos del hecho señalaron que la zona es muy insegura, pese a la existencia de señaléticas destinadas a reducir la velocidad y advertir la presencia de escolares. Vecinos y apoderados apuntaron a que el riesgo era conocido y que el accidente era una posibilidad latente en ese cruce.

La investigación deberá establecer la dinámica exacta del atropello, la velocidad a la que circulaba el vehículo y si existían cámaras de seguridad que hayan captado el momento del impacto o la ruta de escape.

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