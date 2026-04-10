El youtuber Zazza el italiano salió a responder públicamente a las acusaciones que lo vinculan con un presunto homicidio en Brasil, desmintiendo categóricamente las versiones que han circulado en redes sociales durante los últimos días.

Las acusaciones surgieron tras la publicación de un registro audiovisual donde el influencer recorrió zonas de alto riesgo en el país latino, lo que generó cuestionamientos por la exposición del guía local.

Ampliar

Sin embargo, desde su entorno ya habían descartado cualquier hecho de violencia, calificando los rumores como un “bulo” (noticia falsa - desinformación) sin sustento.

¿Qué dijo Zazza?

A través de una historia en Instagram, el creador de contenido aseguró que la información difundida es “totalmente falsa” y negó que el guía que participó en uno de sus videos, grabado en una favela, haya sido víctima de algún ataque.

“Nadie ha muerto y tengo pruebas de ello”, afirmó, agregando que ha mantenido contacto directo con el afectado y su familia para verificar su estado.

En su mensaje, Zazza insistió en que tanto él como sus seguidores han sido víctimas de desinformación, asegurando que se trata de una cadena de contenidos falsos construidos con datos erróneos.

Además, anunció que prepara un video explicativo para entregar su versión completa de los hechos y advirtió que evaluará acciones legales contra quienes hayan difundido las acusaciones.