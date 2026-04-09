Reconocido youtuber es acusado de ser cómplice de un homicidio en Brasil

Uno de los youtubers en español más conocidos del último tiempo ha sido Zazza el italiano, quien se ha hecho famoso por sus videos y documentales en los que viaja mostrando los barrios más peligrosos del mundo.

En uno de sus últimos videos, el italiano fue de viaje a Brasil donde visitó una de las favelas, acompañado por un guía local que tenía el permiso de las bandas para transitar algunas zonas.

Zazza y las advertencias de su video en Brasil

El guía le advirtió a Zazza de las cosas que podía grabar y qué no, pero lo que no supo es que el youtuber no respetó las advertencias y con el uso de cámaras ocultas grabó de todas formas las cosas que le habían dicho que no grabara.

Tras volver a Europa, Zazza relató en una entrevista con Jordi Wild que recibió el llamado del guía, quien llorando le pidió que no publicara el video porque los de la favela identificaron la técnica utilizada por el youtuber.

El guía le comentó que había sido amenazada de muerte y que si el video era subido, los jefes de las bandas lo matarían a él y a su familia.

Aqui es donde Zaza reconoce que le llamo llorando que no subiera el vídeo. Dice que no lo va subir pero días después lo hizo. Ahora mismo lo tiene oculto porque no quiere que esto salga a la luz pic.twitter.com/sxPnT2j9Ql — Artorias (@svadilflow) April 9, 2026

Las repercusiones del video subido por Zazza

Pese a esta súplica, Zazza subió el material completo incluyendo los rostros del guía y de su hija sin pixelar. En el mismo video el italiano justificó su decisión diciendo que: “lo hago para protegerlos; así, si les pasa algo, la policía ya sabe por dónde tiene que investigar”.

Según reportes, el guía actualmente se encontraría desaparecido y los usuarios de redes sociales están acusando de cómplice a Zazza por lo ocurrido al guía y su familia.