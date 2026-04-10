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VIDEO. “Yo le pido respuesta”: Rodrigo Sepúlveda emplaza en vivo a ministra de Seguridad por ola de delitos en Chile

El periodista criticó al Gobierno tras una jornada con asaltos, ataques a policías y robos armados.

Nelson Quiroz

CAPTURA MEGANOTICIAS - AGENCIA UNO

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El periodista de Meganoticias Rodrigo Sepúlveda protagonizó un duro momento en pantalla durante la edición del mediodía de Meganoticias, donde lanzó un crítico emplazamiento a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, tras repasar una seguidilla de delitos ocurridos en las últimas horas.

En pleno noticiero, tras terminar el contacto con el periodista policial, el conductor enumeró al menos cinco hechos violentos registrados en una sola jornada: un asalto en una micro que terminó con un delincuente abatido por un carabinero, un violento turbazo contra adultos mayores, un intento de atropello a funcionarios policiales durante una fiscalización, un robo armado en una joyería y agresiones directas contra carabineros en controles vehiculares.

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Captura de pantalla: Mega

Con ese contexto, Sepúlveda cuestionó directamente el diagnóstico del Ejecutivo en materia de seguridad.

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“Ministra de Seguridad, cuando usted dice que en un mes las cosas han mejorado, que vamos evolucionando, yo le pido respuesta ante estos cinco hechos que acabo de mostrar y que acabo de resumir", señaló, apuntando a las declaraciones previas de la ministra, quien había defendido avances en su primer mes de gestión.

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Trinidad Steinert / Oscar Guerra

El periodista también amplió su crítica al recordar otros episodios recientes, como homicidios registrados durante el fin de semana largo, y el uso de armas por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones en distintos procedimientos.

“Si esto es mejorar, si esto es gobierno de emergencia para darle más seguridad a la ciudadanía (...) hagamos una respuesta seria, concreta, real de lo que está pasando y cuáles son las medidas reales que van a tomar y concretas en la calle lo que está pasando", sumó el comunicador.

“Esto es lo que pasa en la calle, no en las oficinas. Para hacer política y tomar decisiones hay que ser drástico y no hay que hablar tanto, sino que hay que tener acción“, cerró el ”Sepu".

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