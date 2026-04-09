;

VIDEO. “Tuvimos momentos muy lindos”: Marcelo Salas reveló sus tres momentos más importantes en la U

El exgoleador e ídolo azul recorrió el complejo en La Cisterna, evocó hitos de su carrera y destacó etapas que marcaron su paso por el cuadro laico.

Martín Neut

Marcelo Salas

Marcelo Salas

El exdelantero e ídolo de Universidad de Chile, Marcelo Salas, realizó una visita al Centro Deportivo Azul, en La Cisterna, donde recorrió las instalaciones y revivió parte de su historia con el club que marcó su carrera.

Durante la jornada, el “Matador” posó con una camiseta con su tradicional dorsal 11 y compartió con el equipo de comunicaciones de la institución, instancia en la que recordó los momentos más significativos de su paso por la U.

Revisa también:

ADN

El primero, creo cuando llego de Temuco (...) después debutar al tiro el fin de semana y que me llamaran a la selección. Ese es el primer momento lindo que tengo con la institución”, señaló, destacando sus inicios tras superar una masiva prueba para integrarse al plantel.

ADN

Marcelo Salas / Foto: Universidad de Chile

Asimismo, rememoró la obtención del campeonato de 1994, poniendo énfasis en el fin de una extensa sequía. “Después, obviamente, el campeonato 94, después de 25 años que no salíamos campeón (...) terminar siendo el goleador del equipo”, afirmó.

Finalmente, Salas mencionó el bicampeonato 1994-1995 y la campaña en Copa Libertadores, donde el equipo alcanzó semifinales. “Tuvimos momentos muy muy lindos también”, cerró, sintetizando una de las etapas más exitosas del club y de su carrera profesional.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad