El exdelantero e ídolo de Universidad de Chile, Marcelo Salas, realizó una visita al Centro Deportivo Azul, en La Cisterna, donde recorrió las instalaciones y revivió parte de su historia con el club que marcó su carrera.

Durante la jornada, el “Matador” posó con una camiseta con su tradicional dorsal 11 y compartió con el equipo de comunicaciones de la institución, instancia en la que recordó los momentos más significativos de su paso por la U.

“El primero, creo cuando llego de Temuco (...) después debutar al tiro el fin de semana y que me llamaran a la selección. Ese es el primer momento lindo que tengo con la institución”, señaló, destacando sus inicios tras superar una masiva prueba para integrarse al plantel.

Marcelo Salas / Foto: Universidad de Chile Ampliar

Asimismo, rememoró la obtención del campeonato de 1994, poniendo énfasis en el fin de una extensa sequía. “Después, obviamente, el campeonato 94, después de 25 años que no salíamos campeón (...) terminar siendo el goleador del equipo”, afirmó.

Finalmente, Salas mencionó el bicampeonato 1994-1995 y la campaña en Copa Libertadores, donde el equipo alcanzó semifinales. “Tuvimos momentos muy muy lindos también”, cerró, sintetizando una de las etapas más exitosas del club y de su carrera profesional.