U. de Concepción responde al Colegio de Entrenadores tras grave denuncia contra su DT: comunicado oficial

Universidad de Concepción se pronunció a través de sus redes sociales para aclarar la situación de su nuevo técnico, Leonardo Ramos, quien fue acusado por el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile por no contar con la licencia profesional necesaria para dirigir en el país.

Mediante un comunicado oficial, la directiva del ‘Campanil’ respondió a los cuestionamientos sobre su DT y explicó: “El Sr. Leonardo Ramos cuenta con experiencia previa dirigiendo en Chile -Unión La Calera en 2016-, instancia en la que realizó la reválida de su título profesional ante el INAF. Si bien ya ha ejercido funciones en el país, la normativa vigente exige actualmente la obtención de la licencia Conmebol Pro para desempeñarse como director técnico en competencias profesionales”.

En esa línea, puntualizaron que “para acceder a dicha licencia, se requiere acreditar experiencia mínima de una temporada completa como director técnico en el fútbol profesional, requisito que nuestro entrenador cumple cabalmente, considerando su trayectoria en Chile y el extranjero”.

“Como institución, llevamos nueve días en contacto permanente con la AFA, la AUF y Conmebol, habiendo presentado toda la documentación requerida y cumpliendo con los procesos establecidos. No obstante, la emisión de la licencia depende exclusivamente de estos organismos externos, por lo que estamos a la espera de su pronta resolución y de la habilitación de Leonardo Ramos a la brevedad posible”, agregaron.

En un comentario en la publicación de Instagram, el propio Ramos se refirió a la situación. “Muchas gracias al club y a su directiva, han estado desde el primer día con esto. A veces las opiniones vertidas duelen, pero pronto estaré donde quiero. Repito el agradecimiento al club y sus directivos”, escribió el DT.

Cabe destacar que Leonardo Ramos aún no ha podido debutar en la banca de la Universidad de Concepción, pese a que han pasado casi dos semanas desde su presentación oficial. Justamente, esta denuncia explicaría las trabas administrativas que han impedido que el exentrenador de Peñarol y Barcelona de Guayaquil asuma formalmente sus funciones en cancha.