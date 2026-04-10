FIDAE 2026 en Chile: horarios, precios, cómo llegar y todo lo que tienes que saber de la feria aérea / Agencia Uno

La espera terminó para los fanáticos de la aviación. La Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026 ya se encuentra en pleno desarrollo en la región Metropolitana, consolidándose una vez más como el evento aeroespacial más importante del hemisferio sur.

Tras culminar las jornadas dedicadas exclusivamente al mundo profesional y comercial, la feria abre sus puertas para recibir a miles de familias y entusiastas durante este fin de semana de cierre.

Cabe recordar que el evento reúne espectáculos aéreos, exhibiciones de aeronaves y una serie de demostraciones tecnológicas en materia aeroespacial.

Calendario y horarios: ¿Cuándo ir?

La FIDAE 2026 se desarrolla entre el martes 7 y el domingo 12 de abril. Si tu plan es ir a disfrutar de las acrobacias aéreas y ver los aviones de cerca, estas son las fechas clave:

Exhibición Comercial (Solo profesionales): Del martes 7 al viernes 10 de abril.

Del martes 7 al viernes 10 de abril. Show para Público General: Sábado 11 y domingo 12 de abril. Estas son las jornadas estelares donde se concentran las demostraciones de vuelo de las escuadrillas de alta acrobacia y la exhibición de naves terrestres.

Precios de las entradas

La venta de tickets se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio oficial de la FIDAE. Es importante recordar que no hay venta de entradas en el recinto y los cupos son limitados.

Categoría Precio (sin recargo) Adultos (12 a 59 años) $12.000 Niños (5 a 11 años) $6.000 Adultos Mayores (60+ años) $6.000 Menores de 5 años Ingreso liberado Visita Profesional $35.000

Nota: Todas las entradas tienen un recargo adicional por servicio de la ticketera.

¿Cómo llegar a la Base Aérea de Pudahuel?

El evento se lleva a cabo en el costado norte del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, específicamente en la Base Aérea Pudahuel (Diego Barros Ortiz 2300, Pudahuel).

1. En vehículo particular

Puedes llegar a través de la Costanera Norte o la Vespucio Norte, siguiendo las señalizaciones hacia el sector de carga o “FIDAE”. El recinto cuenta con amplios estacionamientos concesionados, pero se recomienda llegar temprano para evitar las congestiones que suelen producirse en la hora punta de los shows (entre las 11:00 y las 14:00 horas).

2. Transporte público y buses de acercamiento

Como es habitual, se espera que empresas de buses (como Turbus o Centropuerto) habiliten recorridos especiales desde puntos estratégicos como el Metro Los Héroes o la Estación Pajaritos directo hasta el corazón de la feria.