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FIDAE 2026 en Chile: fechas, precios de las entradas y cómo llegar a la exhibición aérea en Santiago

El evento se desarrollará durante varias jornadas, contará con shows aéreos y tendrá diversas atracciones terrestres.

Sebastián Escares

FIDAE 2026

FIDAE 2026

Cada vez falta menos para que se produzca una nueva edición de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026 en la región Metropolitana.

El evento reúne espectáculos aéreos, exhibiciones de aeronaves y una serie de demostraciones tecnológicas en materia aeroespacial.

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La actividad asoma como uno de los panoramas más llamativos de esta época del año, considerando que los asistentes podrán ver desde cerca los distintos tipos de aviones.

¿Cuándo es el evento y cuál es el precio de las entradas?

La FIDAE 2026 se llevará a cabo entre el martes 7 y el domingo 12 de abril de este año. Según lo comunicado por la organización del evento, desde el martes 7 al viernes 10 de abril se realizará la exhibición comercial.

En tanto, el sábado 11 y el domingo 12 de abril son los días en que el público general podrá visitar la exhibición y apreciar múltiples atracciones.

La venta de entradas ya comenzó desde el pasado 1 de marzo y se encuentra disponible a través del sitio web de la FIDAE (disponible aquí).

Según informó la organización del evento, los precios de las entradas son los siguientes:

  • Adultos (12 a 59 años): $12.000.
  • Niños (5 a 11 años) y adultos mayores (desde los 60 años): $6.000.
  • Menores de 5 años: ingreso liberado.
  • Visita profesional: $35.000.

Las entradas estarán disponibles hasta agotar stock y tendrán un recargo por servicio.

¿Cómo llegar a la FIDAE 2026?

La FIDAE 2026 se realizará en la Base Aérea de Pudahuel, ubicada en Diego Barros Ortiz 2300, en la comuna de Pudahuel, en la región Metropolitana.

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