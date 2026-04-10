;

Exportaciones chilenas no mineras crecen 7,2% y superan los US$ 14.500 millones en primer trimestre

Récord en servicios y fuerte impulso de sectores como el salmón y la agroindustria marcan un mejor desempeño en mercados internacionales durante 2026.

Martín Neut

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Las exportaciones chilenas continúan mostrando señales de diversificación más allá del cobre y el litio.

Según cifras dadas a conocer por ProChile, durante el primer trimestre de 2026 los envíos de productos no mineros alcanzaron los US$ 14.526 millones, lo que representa un incremento de 7,2% en comparación con igual periodo del año pasado.

Uno de los datos más destacados es el desempeño de los servicios, que por primera vez superaron los US$ 1.000 millones en los primeros tres meses del año, totalizando US$ 1.020 millones y anotando un crecimiento de 18,3%.

Revisa también:

ADN

Desde el organismo explicaron que este resultado fue impulsado por sectores como tecnologías de la información, mantenimiento —especialmente aeronáutico— y servicios administrativos.

Los productos exportados

En cuanto a los bienes, el salmón y la trucha se consolidaron como los principales productos exportados, seguidos por el jurel, mientras que el sector agroalimentario también registró avances con envíos de paltas, avellanas, frutas congeladas, vinos y lácteos.

Respecto a los mercados de destino, Perú, Estados Unidos y Colombia lideraron las compras de estos productos, todos con aumentos relevantes en sus niveles de importación.

Desde ProChile destacaron que “este aumento de las exportaciones de servicios (...) es una muestra de la diversificación de nuestra oferta exportadora”, agregando que “ya no solo exportamos bienes, sino también conocimiento, tecnología y soluciones”, lo que —aseguran— refuerza la competitividad del país en mercados internacionales.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad