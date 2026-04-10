Exportaciones chilenas no mineras crecen 7,2% y superan los US$ 14.500 millones en primer trimestre

Las exportaciones chilenas continúan mostrando señales de diversificación más allá del cobre y el litio.

Según cifras dadas a conocer por ProChile, durante el primer trimestre de 2026 los envíos de productos no mineros alcanzaron los US$ 14.526 millones, lo que representa un incremento de 7,2% en comparación con igual periodo del año pasado.

Uno de los datos más destacados es el desempeño de los servicios, que por primera vez superaron los US$ 1.000 millones en los primeros tres meses del año, totalizando US$ 1.020 millones y anotando un crecimiento de 18,3%.

Desde el organismo explicaron que este resultado fue impulsado por sectores como tecnologías de la información, mantenimiento —especialmente aeronáutico— y servicios administrativos.

Los productos exportados

En cuanto a los bienes, el salmón y la trucha se consolidaron como los principales productos exportados, seguidos por el jurel, mientras que el sector agroalimentario también registró avances con envíos de paltas, avellanas, frutas congeladas, vinos y lácteos.

Respecto a los mercados de destino, Perú, Estados Unidos y Colombia lideraron las compras de estos productos, todos con aumentos relevantes en sus niveles de importación.

Desde ProChile destacaron que “este aumento de las exportaciones de servicios (...) es una muestra de la diversificación de nuestra oferta exportadora”, agregando que “ya no solo exportamos bienes, sino también conocimiento, tecnología y soluciones”, lo que —aseguran— refuerza la competitividad del país en mercados internacionales.