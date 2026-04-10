Corte de Santiago publica fallo íntegro que rechazó desafuero de Claudio Orrego por caso Procultura

La Corte de Apelaciones de Santiago publicó el fallo íntegro que rechazó el desafuero del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en la causa vinculada a convenios con Fundación Procultura.

El tribunal concluyó que el Ministerio Público no presentó antecedentes suficientes para justificar la formación de causa, al no acreditar la plausibilidad de los delitos imputados, requisito clave para avanzar penalmente contra una autoridad con fuero.

En el caso del fraude al Fisco, la Corte señaló que la Fiscalía no precisó una conducta ilícita concreta atribuible a Orrego, limitándose a describir eventuales irregularidades administrativas que no configuran delito.

“No toda irregularidad administrativa constituye delito”

Además, descartó la existencia de una coordinación fraudulenta para favorecer a la fundación.

También fueron desestimadas las imputaciones por malversación de caudales públicos y usurpación de funciones, al no encontrarse indicios de uso indebido de recursos ni participación directa del gobernador.

El fallo enfatiza que no toda irregularidad administrativa constituye delito, y cierra —por ahora— la posibilidad de desafuero, fijando el estándar probatorio exigido en estos casos.