Municipalidad de La Florida destituye a 30 funcionarios por viajar al extranjero con licencia médica

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, confirmó la destitución de 30 funcionarios municipales tras comprobarse el uso irregular de licencias médicas, en casos donde los trabajadores viajaron fuera del país mientras se encontraban con reposo.

La medida se enmarca en una serie de investigaciones internas iniciadas por el municipio, que incluyeron la apertura de 152 sumarios administrativos para esclarecer posibles irregularidades en el uso de estos permisos.

De ese total, además de las desvinculaciones, se aplicaron 18 sanciones de menor gravedad, como censuras, amonestaciones, suspensiones y multas.

“Aquí hubo mal uso de recursos públicos”

El jefe comunal subrayó que se aplicaron todos los mecanismos legales disponibles para sancionar estos hechos.

“Aquí hubo mal uso de recursos públicos por parte de funcionarios que, estando con licencia médica, viajaron fuera del país, lo que es completamente inaceptable”, afirmó.

En esa línea, agregó que “dijimos que íbamos a ser implacables en el buen uso de los recursos públicos y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, enfatizando que las investigaciones continúan en curso y que se mantendrá el mismo criterio en caso de detectar nuevas irregularidades.