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“El torneo femenino en Chile tiene poca intensidad, con pocas herramientas que nos van condicionando”

Luis Mena tuvo una profunda reflexión en torno al presente de la actividad en el país tras la derrota con Argentina en la Liga de las Naciones.

Carlos Madariaga

Viviana Toro

“El torneo femenino en Chile tiene poca intensidad, con pocas herramientas que nos van condicionando”

“El torneo femenino en Chile tiene poca intensidad, con pocas herramientas que nos van condicionando” / Pablo Ovalle Isasmendi

La selección chilena femenina complicó su proyección en torno a las chances de clasificar al Mundial 2027 luego de caer con Argentina en Valparaíso.

El elenco nacional prácticamente no pateó a la portería rival y el mal nivel de juego fue reconocido por su técnico, Luis Mena.

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No fue un buen partido. Todo lo que habíamos planteado no nos resultó. Soy el encargado de esto y la autocrítica es fuerte para todos nosotros. Es doloroso no sumar estos tres puntos. Hay que tratar rápidamente de sacudirnos de este golpe duro y tratar de rescatar puntos a Colombia y Uruguay. Quedamos todos con una sensación amarga”, remarcó en conferencia de prensa.

Argentina no nos llegó tanto en el primer tiempo y les cobran ese penal que, bueno, para eso está el VAR. Antes tuvimos una jugada muy clara con Sonya Keefe y ahí quizá podíamos abrir el marcador. No tuvimos esa frescura en la puntada final y nos costó asociarnos”, planteó Mena, apuntando a que el plantel debe levantarse aún.

“Estamos ahí, nos quedan tres partidos y tenemos que sumar para seguir con el sueño de ir al Mundial”, dijo en Valparaíso, donde tuvo un duro análisis de la realidad de la actividad en el país ante la consulta por la chance de que Chile pueda albergar una Copa América Femenina en el corto plazo.

El torneo nuestro tiene poca intensidad, con pocas herramientas que nos van condicionando. La mayoría de jugadoras son del medio local y todavía juegan en canchas de entrenamiento, a las 11 de la mañana cuando no va nadie al estadio, en condiciones que no son las mejores, y eso va salpicando a todas nuestras categorías. Esos torneos nos pueden hacer crecer, ojalá se dé”, concluyó Luis Mena.

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