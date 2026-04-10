Chileno Víctor “Psicosis” Valenzuela llega a la UFC: este será su rival y la fecha de su debut / Chris Unger

Luego de años buscando una oportunidad en la élite del MMA, Víctor “Psicosis” Valenzuela finalmente fue contratado por la UFC y hará su debut en el corto plazo.

El chileno, de 32 años, firmó este viernes para integrarse a la compañía, aceptando un combate con apenas dos semanas de preparación, según informó el periodista especializado Mike Heck.

El rival de Valenzuela será el experimentado Max Griffin, a quien enfrentará en la categoría peso welter. El combate está programado para el sábado 25 de abril en el evento UFC Vegas 116.

El atleta nacional llega en un buen momento, ya que su última presentación fue una victoria en el evento japonés Lemino Shooto 4, donde derrotó por TKO en el segundo asalto al ex peleador de UFC Yusaku Kinoshita.

Los otros chilenos en la élite de las artes marciales mixtas

Cabe recordar que Valenzuela ya había estado cerca de la organización meses atrás, cuando participó en el Dana White’s Contender Series el 14 de octubre de 2025, instancia en la que enfrentó al invicto Michael Oliveira.

En aquella ocasión, Oliveira consiguió contrato con la UFC, aunque aún no ha debutado, a diferencia del chileno, que ahora sí tendrá su oportunidad.

Con este fichaje, Víctor Valenzuela se suma a la lista de peleadores chilenos que han pasado por la UFC, como Ignacio “El Jaula” Bahamondes, además de casos como Christopher “El Tanque” Ewert, Diego Rivas, el primer chileno en la compañía, y Yonathan Cárdenas, actualmente vinculado a UFC BJJ