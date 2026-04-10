;

Chileno Víctor “Psicosis” Valenzuela llega a la UFC: este será su rival y la fecha de su debut

El peleador chileno debutará en el octágono más importante del mundo con solo dos semanas de preparación tras ser contratado de emergencia.

Alejandro Villagra

Chileno Víctor “Psicosis” Valenzuela llega a la UFC: este será su rival y la fecha de su debut

Chileno Víctor “Psicosis” Valenzuela llega a la UFC: este será su rival y la fecha de su debut / Chris Unger

Luego de años buscando una oportunidad en la élite del MMA, Víctor “Psicosis” Valenzuela finalmente fue contratado por la UFC y hará su debut en el corto plazo.

El chileno, de 32 años, firmó este viernes para integrarse a la compañía, aceptando un combate con apenas dos semanas de preparación, según informó el periodista especializado Mike Heck.

Revisa también:

ADN

El rival de Valenzuela será el experimentado Max Griffin, a quien enfrentará en la categoría peso welter. El combate está programado para el sábado 25 de abril en el evento UFC Vegas 116.

El atleta nacional llega en un buen momento, ya que su última presentación fue una victoria en el evento japonés Lemino Shooto 4, donde derrotó por TKO en el segundo asalto al ex peleador de UFC Yusaku Kinoshita.

Los otros chilenos en la élite de las artes marciales mixtas

Cabe recordar que Valenzuela ya había estado cerca de la organización meses atrás, cuando participó en el Dana White’s Contender Series el 14 de octubre de 2025, instancia en la que enfrentó al invicto Michael Oliveira.

En aquella ocasión, Oliveira consiguió contrato con la UFC, aunque aún no ha debutado, a diferencia del chileno, que ahora sí tendrá su oportunidad.

Con este fichaje, Víctor Valenzuela se suma a la lista de peleadores chilenos que han pasado por la UFC, como Ignacio “El Jaula” Bahamondes, además de casos como Christopher “El Tanque” Ewert, Diego Rivas, el primer chileno en la compañía, y Yonathan Cárdenas, actualmente vinculado a UFC BJJ

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad