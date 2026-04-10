“Estos cambios le van a dar un plus, un roce constante para subir el nivel”: empieza la temporada 2026 de la Liga Nacional Femenina de básquetbol / Liga Nacional Femenina de Básquetbol

Ese fin de semana comenzará la temporada 2026 de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol, la cual tendrá 83 partidos agendados a lo largo de 16 semanas.

Los equipos en competencia son las multicampeonas vigentes, Sportiva Italiana, además de Municipal Puente Alto, Colegio Los Leones de Quilpué, Gimnástico de Viña del Mar, Sergio Ceppi, Azul y Rojo, Santiago Morning Quilicura y Universidad de Concepción.

El formato es de todas contra todas, en dos ruedas, para pelear por el título del Torneo de Apertura. Otra de las novedades es que habrá emisión semanal de uno de los encuentros a través de las plataformas digitales de TVN.

El primer juego a emitir será el que disputarán este sábado 11 de abril, a las 16:00 horas, las actuales campeonas, Sportiva Italiana, y Municipal Puente Alto.

“Como equipo, estamos bien, aunque no podré competir durante gran parte de la liga por una lesión. El objetivo final no está puesto en este fin de semana, pero sí o sí queremos ganar. Nuestra filosofía ahora es diferente, la estamos implementando”, aseguró, en diálogo con ADN TOP, Damaris Alarcón, figura de las de la zona sur de Santiago.

Todo en la previa al juego con las porteñas, que tienen entre sus refuerzos a la seleccionada nacional Jovanka Ljubetic. “No estoy recuperada al 100%, pero estoy contenta de volver a jugar. Estos cambios a la liga le van a dar un plus, un roce constante para ir subiendo el nivel de a poco. Van a ser partidos duros, pero es deporte y cualquier cosa puede pasar”, comentó en ADN TOP.