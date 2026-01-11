Diego Moya tras hacer historia en el Ironman 70.3 de Pucón: “Esto demuestra que hay material, tenemos madera de campeones” / Sebastian Miranda

Diego Moya hizo historia este domingo al consagrarse campeón del Ironman 70.3 de Pucón, convirtiéndose en el primer chileno en lograrlo desde Cristian Bustos y rompiendo el récord de la carrera por varios segundos.

En conversación con el equipo de ADN Deportes presente en el sur del país para la competencia, el consagrado triatleta se refirió a cómo vivió la prueba, las hazañas que consiguió y lo que le depara el futuro.

“Fue una carrera muy dura, muy rápida. Estoy destrozado, ahora a recuperarse, pero agradecer a toda la gente que estuvo apoyando”, comenzó señalando Moya.

Sobre el tiempo récord que marcó (3 horas, 42 minutos y 7 segundos), aseguró que “no venía por el récord. Sabía que era un tiempo muy duro; Sam Long ha sido campeón mundial y ha estado luchando siempre en las posiciones de adelante. Me llevo una gran sorpresa, creo que tengo nivel para esto, parece (entre risas). Esto recién comienza y hay que seguir trabajando”.

“Los récords están para romperlos, ahora me toca a mí dejar la vara lo más alto posible. Ya llevo dos victorias, eso me deja más tranquilo, pero vamos a seguir haciendo historia”, agregó.

El triatleta de 27 años dedicó su triunfo a un excompañero que falleció producto de un accidente. “Poder celebrar los últimos metros con la gente es algo muy especial. Uno no gana hasta cruzar la meta, entonces, hasta no tener la cinta ya colgada no celebraba, pero me pude desahogar. Quiero dedicarle esto a Matías Opitz, un compañero que falleció en 2025. Él nos estuvo acompañando toda la carrera”, comentó.

Además, también festejó lo realizado por Martín Baeza, quien completó el podio con el tercer lugar. “Es fantástico, esto demuestra que hay material; tenemos buenas generaciones viniendo, tenemos madera de campeones. También felicitarlo porque es de la Región de Temuco, muy lindo eso. Esto demuestra que los chilenos tenemos potencial y hay que seguir trabajando”, dijo sobre su compañero.

“Ahora voy a descansar. La temporada de clasificación a los Juegos Olímpicos comienza en marzo o abril, ese es mi objetivo: Los Ángeles 2028”, sentenció Diego Moya sobre las metas que se propone para este 2026.