;

VIDEO. Diego Moya tras hacer historia en el Ironman 70.3 de Pucón: “Esto demuestra que hay material, tenemos madera de campeones”

“Los récords están para romperlos; ahora me toca a mí dejar la vara lo más alto posible”, dijo el triatleta tras consagrarse este domingo.

Javier Catalán

Carlos Madariaga

Matías Canessa

Diego Moya tras hacer historia en el Ironman 70.3 de Pucón: “Esto demuestra que hay material, tenemos madera de campeones”

Diego Moya tras hacer historia en el Ironman 70.3 de Pucón: “Esto demuestra que hay material, tenemos madera de campeones” / Sebastian Miranda

Diego Moya hizo historia este domingo al consagrarse campeón del Ironman 70.3 de Pucón, convirtiéndose en el primer chileno en lograrlo desde Cristian Bustos y rompiendo el récord de la carrera por varios segundos.

En conversación con el equipo de ADN Deportes presente en el sur del país para la competencia, el consagrado triatleta se refirió a cómo vivió la prueba, las hazañas que consiguió y lo que le depara el futuro.

“Fue una carrera muy dura, muy rápida. Estoy destrozado, ahora a recuperarse, pero agradecer a toda la gente que estuvo apoyando”, comenzó señalando Moya.

Revisa también:

ADN

Sobre el tiempo récord que marcó (3 horas, 42 minutos y 7 segundos), aseguró que “no venía por el récord. Sabía que era un tiempo muy duro; Sam Long ha sido campeón mundial y ha estado luchando siempre en las posiciones de adelante. Me llevo una gran sorpresa, creo que tengo nivel para esto, parece (entre risas). Esto recién comienza y hay que seguir trabajando”.

Los récords están para romperlos, ahora me toca a mí dejar la vara lo más alto posible. Ya llevo dos victorias, eso me deja más tranquilo, pero vamos a seguir haciendo historia”, agregó.

El triatleta de 27 años dedicó su triunfo a un excompañero que falleció producto de un accidente. “Poder celebrar los últimos metros con la gente es algo muy especial. Uno no gana hasta cruzar la meta, entonces, hasta no tener la cinta ya colgada no celebraba, pero me pude desahogar. Quiero dedicarle esto a Matías Opitz, un compañero que falleció en 2025. Él nos estuvo acompañando toda la carrera”, comentó.

Además, también festejó lo realizado por Martín Baeza, quien completó el podio con el tercer lugar. “Es fantástico, esto demuestra que hay material; tenemos buenas generaciones viniendo, tenemos madera de campeones. También felicitarlo porque es de la Región de Temuco, muy lindo eso. Esto demuestra que los chilenos tenemos potencial y hay que seguir trabajando”, dijo sobre su compañero.

“Ahora voy a descansar. La temporada de clasificación a los Juegos Olímpicos comienza en marzo o abril, ese es mi objetivo: Los Ángeles 2028”, sentenció Diego Moya sobre las metas que se propone para este 2026.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad