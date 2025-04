“Me gritan que yo cagué a una ciudad, cuando es todo lo contrario”: Jaime Valdés se defiende tras ser increpado por hinchas de Deportes Linares

Jaime Valdés rompió el silencio tras ser increpado e insultado por hinchas de Deportes Linares, club del cual estaba a cargo como accionista mayoritario, hasta que decidió dar un paso al costado, de manera temporal.

“Vende humo… te cagaste a una ciudad entera”, le gritaron al “Pájaro” el pasado fin de semana, debido a los problemas económicos que está atravesando el cuadro linarense, que se encuentra en la Segunda División Profesional.

En medio de esta compleja situación, el exfutbolista nacional conversó con Radio Ancoa y explicó los motivos por los cuales ya no está a cargo de Deportes Linares en el ámbito económico.

“Antes de empezar el campeonato, me reuní muchas veces con la presidenta de la corporación de socios (Mariela Vásquez) para ver cómo encarábamos este año, porque financieramente nosotros estamos pasando por un momento bien complicado. Después de estar dos años a cargo, donde invertimos mucha plata, tuvimos un problema de liquidez y se lo hicimos saber a la corporación”, partió señalando el otrora volante de Colo Colo.

“Le propuse a la presidenta que se hicieran cargo (la corporación de socios) durante estos primeros tres meses de torneo, para así nosotros poder juntar un poco de dinero y tomar lo que resta del año. Ella (Mariela Vásquez) sin ningún problema tomó este desafío”, aseguró Jaime Valdés.

En la misma línea, agregó: “Puse a disposición mis acciones para que las tomara cualquier persona, asumiendo la pérdida de los dos años sin ningún problema y que se hiciera cargo un inversionista. Lamentablemente, hasta el momento no hemos podido encontrar a nadie y por eso llegamos a esa idea de que la corporación asuma estos primeros tres meses. Ellos estuvieron de acuerdo desde un principio”.

Además, Valdés se defendió tras ser acusado de abandonar a Deportes Linares. “Mariela (Vásquez) dice que yo me desentendí de la administración, pero eso no es así, para nada. Yo tuve compromisos que no me permitieron ir a los partidos del Depo ni a los entrenamientos. Yo estoy al tanto de todo, todo lo deportivo sigue pasando por mí”, sostuvo.

Por último, “Pajarito” se mostró molesto por los insultos que recibió de parte de algunos miembros de la corporación el pasado fin de semana. “Lo que pasó, molesta muchísimo, porque ellos saben toda esta información. Me gritan que yo cagué a una ciudad, cuando es todo lo contrario. Lo único que quiero es poder conseguir un inversionista que se haga cargo económicamente para que el Depo pueda seguir en el campeonato y no tenga que desaparecer”, afirmó.

“Dicen que me desentiendo, pero yo voy a seguir yendo a los partidos, voy a seguir apoyando y voy a seguir de cerca la administración del Depo”, concluyó.