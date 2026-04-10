Giro definitivo en el caso de Leonardo Ramos en Universidad de Concepción: esto ocurrirá con el DT

Universidad de Concepción informó una positiva noticia en torno a la situación de su nuevo técnico, Leonardo Ramos, quien fue acusado por el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile por no contar con la licencia profesional necesaria para dirigir en el país.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el cuadro penquista anunció que “la licencia CONMEBOL PRO de nuestro director técnico, Leonardo Ramos, ha sido otorgada por Conmebol, por lo que se encuentra plenamente habilitado para dirigir desde esta fecha en la banca del Campanil".

En esa línea, la UdeC emplazó al Colegio de Entrenadores y señaló: “Creemos importante señalar que, antes de generar incertidumbre o alarma innecesaria, siempre será fundamental privilegiar la comunicación directa y la buena disposición entre las partes, principios que como club hemos mantenido permanentemente".

“Universidad de Concepción reitera su compromiso con el correcto cumplimiento de las normativas y con el desarrollo transparente de su proyecto deportivo”, finaliza el escrito.

De esta manera, Leonardo Ramos podrá hacer su debut al mando del “Campanil” en el duelo frente a Cobresal, programado para este domingo 12 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa por la novena fecha de la Liga de Primera 2026.