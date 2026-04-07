Tragedia en Pudahuel: Narcotest positivo al conductor de bus Red tras chocar de frente con un camión

Un grave siniestro vial sacudió a la comuna de Pudahuel durante las horas de este martes 7 de abril, dejando como saldo una víctima fatal.

El choque, de alta energía, fue protagonizado por un micro Red y un camión aljibe, escalando cada vez más en gravedad conforme se conocen los detalles.

Según se pudo consignar conforme a los peritajes y exámenes, el chofer del transporte público se encontraba bajo efectos de las drogas.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Flagrancia de la zona Occidente, confirmó que el sujeto dio positivo en su narcotest, detallando que había consumido cocaína y marihuana.

De esta manera, más allá del impacto y las implicancias viales, las pericias toxicológicas se convirtieron en la pieza clave para la persecución penal.

El fiscal Luis Vacca profundizó en las conclusiones obtenidas por la SIAT de Carabineros, subrayando la falta de atención al volante como el origen de la tragedia.

“La causa basal del accidente es que el conductor del microbús de la locomoción colectiva no iba atento a las condiciones de tránsito existentes en ese momento”, señaló.

Próximos pasos judiciales

Tras la confirmación de estos antecedentes, el Ministerio Público procedió a la detención inmediata del hombre. Ahora, permanece bajo custodia hasta que este miércoles 8 de abril sea trasladado al tribunal correspondiente para su audiencia de control de detención.

En dicha instancia, la Fiscalía formalizará la investigación en su contra en calidad de autor del delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes con resultado de muerte.

La gravedad de los hechos y la responsabilidad que conlleva el transporte de pasajeros serán puntos centrales en la argumentación de las medidas cautelares que se soliciten ante el juez de garantía.