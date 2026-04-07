;

VIDEO. Tragedia en Pudahuel: Narcotest positivo al conductor de bus Red tras chocar de frente con un camión

La colisión tuvo consecuencias fatales y ahora la justicia decidirá el futuro del chofer del transporte público.

José Campillay

Tragedia en Pudahuel: Narcotest positivo al conductor de bus Red tras chocar de frente con un camión

Un grave siniestro vial sacudió a la comuna de Pudahuel durante las horas de este martes 7 de abril, dejando como saldo una víctima fatal.

El choque, de alta energía, fue protagonizado por un micro Red y un camión aljibe, escalando cada vez más en gravedad conforme se conocen los detalles.

Según se pudo consignar conforme a los peritajes y exámenes, el chofer del transporte público se encontraba bajo efectos de las drogas.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Flagrancia de la zona Occidente, confirmó que el sujeto dio positivo en su narcotest, detallando que había consumido cocaína y marihuana.

Revisa también:

ADN

De esta manera, más allá del impacto y las implicancias viales, las pericias toxicológicas se convirtieron en la pieza clave para la persecución penal.

El fiscal Luis Vacca profundizó en las conclusiones obtenidas por la SIAT de Carabineros, subrayando la falta de atención al volante como el origen de la tragedia.

“La causa basal del accidente es que el conductor del microbús de la locomoción colectiva no iba atento a las condiciones de tránsito existentes en ese momento”, señaló.

Próximos pasos judiciales

Tras la confirmación de estos antecedentes, el Ministerio Público procedió a la detención inmediata del hombre. Ahora, permanece bajo custodia hasta que este miércoles 8 de abril sea trasladado al tribunal correspondiente para su audiencia de control de detención.

En dicha instancia, la Fiscalía formalizará la investigación en su contra en calidad de autor del delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes con resultado de muerte.

La gravedad de los hechos y la responsabilidad que conlleva el transporte de pasajeros serán puntos centrales en la argumentación de las medidas cautelares que se soliciten ante el juez de garantía.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad