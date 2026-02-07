Emergencia en Cabo de Hornos: Armada rescata al “Frío Naruto” en una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo

Dos navíos de combate de la Armada de China son avistados en el mar de China / JAM STA ROSA

En una operación de alta complejidad técnica y climática, la Armada de Chile logró neutralizar una amenaza de naufragio y desastre ambiental en el área del Cabo de Hornos.

La emergencia se activó la tarde del viernes 6 de febrero, cuando el buque mercante “Frío Naruto”, con 22 tripulantes a bordo, reportó una pérdida total de propulsión mientras navegaba con destino a Ghana.

La alerta, recibida a las 18:10 horas, puso en marcha los protocolos de Búsqueda y Salvamento (SAR) debido a que la nave —de bandera de Islas Marshall— se encontraba a la deriva a unos 90 kilómetros al sur de Puerto Williams, empujada por los fuertes vientos característicos de la zona.

Para enfrentar la crisis, la Tercera Zona Naval dispuso una fuerza de tarea multidimensional:

Aire: El helicóptero Naval 56 y los aviones de exploración P-111 y Naval 256 para monitoreo constante.

El helicóptero y los aviones de exploración y para monitoreo constante. Mar: El Remolcador de Alta Mar (ATF) 66 “Galvarino” y el Patrullero (LSG) 73 “Isaza”, encargados de las labores de asistencia y resguardo ambiental.

Balance positivo

Tras una tensa madrugada, la emergencia fue dada por superada durante la mañana del sábado 7 de febrero. Según informó el Capitán de Navío Manuel Iturria, gobernador marítimo de Puerto Williams, el buque mercante logró recuperar sus capacidades de propulsión por medios propios.

“Este operativo conllevó un trabajo coordinado para salvaguardar la vida humana en el mar. Afortunadamente, no tuvimos que lamentar pérdida de vidas ni daños al medioambiente”, destacó la autoridad naval, conisgna La Tercera.

Monitoreo y Escolta

Aunque la nave retomó su curso, la Armada de Chile mantuvo una escolta preventiva a través del remolcador “Galvarino” mientras el mercante abandonaba la jurisdicción del Distrito Naval Beagle. La institución reiteró que este tipo de operaciones son fundamentales dada la extrema volatilidad meteorológica del Cabo de Hornos, zona donde el control y vigilancia permanente son la única garantía de seguridad para la navegación transoceánica.