;

Emergencia en Cabo de Hornos: Armada rescata al “Frío Naruto” en una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo

Un masivo despliegue aeronaval permitió poner a salvo a los 22 tripulantes del buque luego de que perdiera propulsión en las aguas nacionales.

Mario Vergara

Dos navíos de combate de la Armada de China son avistados en el mar de China

Dos navíos de combate de la Armada de China son avistados en el mar de China / JAM STA ROSA

En una operación de alta complejidad técnica y climática, la Armada de Chile logró neutralizar una amenaza de naufragio y desastre ambiental en el área del Cabo de Hornos.

La emergencia se activó la tarde del viernes 6 de febrero, cuando el buque mercante “Frío Naruto”, con 22 tripulantes a bordo, reportó una pérdida total de propulsión mientras navegaba con destino a Ghana.

La alerta, recibida a las 18:10 horas, puso en marcha los protocolos de Búsqueda y Salvamento (SAR) debido a que la nave —de bandera de Islas Marshall— se encontraba a la deriva a unos 90 kilómetros al sur de Puerto Williams, empujada por los fuertes vientos característicos de la zona.

Revisa también:

ADN

Para enfrentar la crisis, la Tercera Zona Naval dispuso una fuerza de tarea multidimensional:

  • Aire: El helicóptero Naval 56 y los aviones de exploración P-111 y Naval 256 para monitoreo constante.
  • Mar: El Remolcador de Alta Mar (ATF) 66 “Galvarino” y el Patrullero (LSG) 73 “Isaza”, encargados de las labores de asistencia y resguardo ambiental.

Balance positivo

Tras una tensa madrugada, la emergencia fue dada por superada durante la mañana del sábado 7 de febrero. Según informó el Capitán de Navío Manuel Iturria, gobernador marítimo de Puerto Williams, el buque mercante logró recuperar sus capacidades de propulsión por medios propios.

“Este operativo conllevó un trabajo coordinado para salvaguardar la vida humana en el mar. Afortunadamente, no tuvimos que lamentar pérdida de vidas ni daños al medioambiente”, destacó la autoridad naval, conisgna La Tercera.

Monitoreo y Escolta

Aunque la nave retomó su curso, la Armada de Chile mantuvo una escolta preventiva a través del remolcador “Galvarino” mientras el mercante abandonaba la jurisdicción del Distrito Naval Beagle. La institución reiteró que este tipo de operaciones son fundamentales dada la extrema volatilidad meteorológica del Cabo de Hornos, zona donde el control y vigilancia permanente son la única garantía de seguridad para la navegación transoceánica.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad