La Roja despierta a tiempo en el Sudamericano Sub 17: vence a Paraguay y se ilusiona con el Mundial

La selección chilena consiguió este jueves su primera victoria en el Sudamericano Sub 17, tras imponerse por 1-0 al anfitrión Paraguay en el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A, disputado en el Estadio Carfem de Ypané.

El equipo de Ariel Leporati, que en su debut rescató un sufrido empate ante Uruguay y luego cayó ante Colombia por la tercera jornada, llegó al encuentro con la obligación de ganar para seguir con vida en el certamen juvenil y no decepcionó.

En un apretado partido, La Roja se impuso gracias al solitario gol de Amaro Pérez (31′), quien aprovechó un rebote en el área tras un tiro libre desde la derecha y, con un preciso cabezazo, adelantó al combinado nacional.

SE PUSO EN VENTAJA CHILE



Después de una serie de rebotes, apareció Amaro Pérez para poner el 1-0 de la Roja contra Paraguay, en la cuarta fecha del CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS



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Con este triunfo, Chile escaló al tercer lugar del Grupo A con 4 puntos, igualando a Colombia, que tiene peor diferencia de goles. Por encima aparecen Uruguay con 5 unidades y Ecuador como líder con 7, mientras Paraguay es colista con apenas un punto.

En la última jornada de la fase grupal, La Roja deberá medirse ante la “Tri” el domingo 12 de abril a las 19:00 horas en busca de un boleto a las semifinales del Sudamericano Sub 17.

Cabe recordar que las dos mejores selecciones de cada grupo avanzarán a semifinales y clasificarán directamente al Mundial de la categoría que tendrá lugar en Qatar, mientras que los terceros y cuartos jugarán una especie de repechaje por los cupos restantes.