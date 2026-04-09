Grave acusación contra DT de Primera División: no cumpliría norma para dirigir en Chile / Daniel Pino/UnoNoticias

Este jueves, el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile denunció una situación que involucra al uruguayo Leonardo Ramos, nuevo DT de Universidad de Concepción.

“Actualmente, el entrenador uruguayo no cuenta con la licencia Pro Conmebol vigente, requisito para los DTs sudamericanos que hayan hecho sus estudios fuera de Chile”, informó la institución gremial mediante un comunicado oficial.

En la misma línea, el Colegio de Entrenadores remarcó que, por reglamento, los técnicos extranjeros deben tener dicha licencia para dirigir en el fútbol chileno.

“Esta norma está dentro de las bases de todas las competencias organizadas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, que disputan los equipos de Primera División: Liga de Primera División (artículos 7 y 52), Copa de la Liga (artículo 52) y Copa Chile (artículo 52)”, consignaron en el comunicado.

Universidad de Concepción anunció la contratación de Leonardo Ramos el pasado 26 de marzo. No obstante, el DT uruguayo aún no ha hecho su debut oficial en la banca del “Campanil”.