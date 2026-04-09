Audax aclara insólito hecho que denunció Olimpia en su visita a La Florida: “No existió mala intención”

Audax Italiano respondió a la grave denuncia realizada por Olimpia tras el partido que disputaron ambos equipos en el Estadio Bicentenario de La Florida por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Tras el encuentro, que terminó 2-0 a favor del equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez, el arquero Gastón Olveira denunció que los camarines del elenco paraguayo no contaban con agua disponible para que los deportistas pudieran asearse.

Al respecto, el cuadro itálico emitió un comunicado para aclarar la situación y señaló: “En relación a lo ocurrido en el partido del día de ayer frente a Olimpia de Paraguay, informamos que uno de los dos vestuarios destinados al equipo visitante, así como el vestuario de los árbitros, presentó inconvenientes con el suministro de agua caliente".

“Es importante precisar que la delegación de Olimpia contó con dos vestuarios, de los cuales solo uno presentó este inconveniente. Como institución, lamentamos sinceramente lo ocurrido", agregaron.

Audax niega haber actuado con mala intención

En esa línea, desde el club chileno apuntaron: “Consideramos necesario aclarar que, durante la jornada previa al encuentro, funcionarios municipales realizaron trabajos en la red de cañerías que conectan con la caldera de dichos vestuarios. En ese contexto, una de las llaves quedó cerrada, lo que impidió que el sistema contara con el flujo de agua suficiente para su correcto funcionamiento".

“Si bien al momento de realizar las pruebas previas se constató la presencia de agua caliente, estas se efectuaron con un caudal reducido, lo que no permitió detectar que el sistema no respondería adecuadamente ante una demanda mayor, como la requerida posteriormente por un plantel completo”, complementaron.

Asimismo, remarcaron que “una vez advertida la situación, pusimos de inmediato a disposición las alternativas necesarias, incluyendo el uso de un segundo vestuario habilitado para el equipo visitante. Queremos ser enfáticos en señalar que esta situación se originó en una intervención previa que no fue finalizada correctamente y que, bajo ningún punto de vista, existió mala intención ni acción deliberada por parte de nuestra institución".

“Finalmente, destacamos la excelente relación mantenida con la delegación de Olimpia, quienes han reconocido y valorado el trato recibido, quedando plenamente acreditada nuestra buena voluntad y predisposición hacia una institución de un país hermano. Reiteramos nuestras disculpas y reafirmamos nuestro compromiso de mejorar nuestros controles para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir", sentenció el comunicado.