Giro en el futuro de Aníbal Mosa: podría dejar Colo Colo y asumir un alto cargo en el fútbol chileno

La permanencia de Aníbal Mosa como presidente de Blanco y Negro vive días claves. Como cada año, la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo realizará su Junta Ordinaria de Accionistas el próximo 29 de abril, en la que se elegirá la nueva directiva para presidir la sociedad anónima.

Pese a ser el máximo accionista individual, la continuidad del empresario puertomontino al frente de la testera alba no está asegurada, pues depende del respaldo del Club Social y Deportivo Colo Colo, que deberá decidir si mantener su apoyo a Mosa o inclinarse por el bloque Vial y Ruiz-Tagle.

En ese contexto, el futuro del actual mandamás del “Cacique” podría dar un giro radical. Según información de ADN Deportes, Aníbal Mosa asoma como candidato independiente para ser consejero de la Federación de Fútbol de Chile, institución que alista su separación definitiva de la ANFP tras la aprobación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).

Un movimiento que representaría un importante salto en la trayectoria dirigencial del empresario de origen sirio. Lo cierto es que dentro de la Federación se abrirán cuatro cupos para directores independientes, y el actual timonel albo podría ser uno de los nombres que reuniría apoyo para ocupar una de esas plazas.

Pero eso no es todo, ya que este paso podría abrirle la puerta a asumir la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile, entidad que será la encargada de las selecciones nacionales, el fútbol formativo y el organigrama general para el desarrollo de la actividad.

Todo comenzará a definirse el próximo 29 de abril, cuando Blanco y Negro celebre su Junta Ordinaria de Accionistas, jornada en la que se resolverá si Mosa continúa en la presidencia de Colo Colo o inicia su camino hacia la Federación.