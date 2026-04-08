Corte de luz en Santiago este jueves 9 de abril: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por la interrupción del suministro.
Este jueves 9 de abril, distintos sectores de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados debido a trabajos técnicos en la red eléctrica. La medida fue informada por Enel, que detalló interrupciones en 10 comunas de Santiago.
Según explicó la compañía a través de su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y tendrán una duración variable según la zona.
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En ese contexto, la empresa señaló que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó revisar el detalle por dirección antes de organizar la jornada.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este jueves 9 de abril
- Lo Barnechea: desde las 14:00 horas hasta las 17:30 horas.
- Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 12:30 horas.
- Recoleta: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Independencia: desde las 09:30 horas hasta las 17:00 horas.
- Conchalí: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Renca: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Peñalolén: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- San Miguel: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
- Cerro Navia: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
Para revisar el mapa completo de los trabajos se puede visitar la plataforma oficial de Enel, en donde figuran todas las interrupciones (disponible aquí).
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