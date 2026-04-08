Mara Sedini justifica ausencia en comisiones del Congreso por “topes de agenda” y compromete asistir a próximas citaciones

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, enfrentó las críticas surgidas tras su inasistencia a comisiones de la Cámara de Diputados y abordó la polémica por la falta de test de drogas en el gabinete, además del retraso en el ingreso del “Plan de Reconstrucción Nacional”.

Desde La Moneda, la secretaria de Estado explicó que su ausencia en dos instancias legislativas respondió a “topes de agenda”, asegurando que estas situaciones son parte del funcionamiento habitual.

No obstante, subrayó la importancia del vínculo con el Congreso: “Para mí es muy importante asistir a estas comisiones y apenas me llegue la próxima citación, vamos a agendarlo”.

En paralelo, se refirió a la ofensiva opositora por la ausencia de exámenes de drogas en el Ejecutivo.

“Este gobierno tiene un alma”

Sedini indicó que varios ministros ya se habían sometido a estos tests antes de asumir, pero no descartó repetirlos.

“Podemos repetir el test, efectivamente, pero va a requerir los recursos”, sostuvo, añadiendo que actualmente se requiere “modernizar la ley porque no tiene reglamento”.

Finalmente, la vocera defendió la coordinación del gabinete del Presidente José Antonio Kast ante la postergación del plan de reconstrucción, cuyo ingreso fue aplazado para afinar detalles.

“Este gobierno tiene un alma (…) ese es nuestro único objetivo”, afirmó, destacando que las distintas carteras trabajan para presentar una iniciativa con respaldo técnico.