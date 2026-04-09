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VIDEO. Squella pone foco en rector de la U. Austral tras agresión a ministra Lincolao: “Muy de activismo político extremo”

El presidente del Partido Republicano pidió que el rector Montesinos sea citado a declarar para esclarecer si tuvo conocimiento previo de la convocatoria, y cuestionó su eventual rol en el resguardo de la ministra durante la actividad en Valdivia.

Gabriel Martínez

17 DE MARZO DE 2026/VALPARAISO El senador Arturo Squella realiza punto de prensa en el hall del senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

17 DE MARZO DE 2026/VALPARAISO El senador Arturo Squella realiza punto de prensa en el hall del senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Este jueves, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la grave agresión que recibió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, el pasado miércoles en la Universidad Austral de Chile en Valdivia.

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El líder del Partido Republicano, pidió que, “se cite a declarar al rector Montesinos precisamente para tener conocimiento de cuándo y cómo tomó antecedentes o tuvo conocimiento de la convocatoria”.

Además, Squella aseguró que “con el conocimiento que uno puede tener del pasado reciente del rector Montesinos, en una lógica muy de activismo político extremo, es natural pensar de que tuviera algún tipo de dificultad para colaborar o contribuir, digamos, a que las fuerzas policiales pudieran tomar posición del resguardo de la ministra de Estado”.

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