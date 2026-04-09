17 DE MARZO DE 2026/VALPARAISO El senador Arturo Squella realiza punto de prensa en el hall del senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Este jueves, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la grave agresión que recibió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, el pasado miércoles en la Universidad Austral de Chile en Valdivia.

El líder del Partido Republicano, pidió que, “se cite a declarar al rector Montesinos precisamente para tener conocimiento de cuándo y cómo tomó antecedentes o tuvo conocimiento de la convocatoria”.

Además, Squella aseguró que “con el conocimiento que uno puede tener del pasado reciente del rector Montesinos, en una lógica muy de activismo político extremo, es natural pensar de que tuviera algún tipo de dificultad para colaborar o contribuir, digamos, a que las fuerzas policiales pudieran tomar posición del resguardo de la ministra de Estado”.