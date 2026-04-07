VIDEOS. El insólito penal que provocó la primera derrota de Chile en el Sudamericano Sub 17
Vicente Villegas propició el tanto que significó la caída de La Roja ante Colombia.
Este martes, la selección chilena sub 17 disputó su segundo partido en la fase de grupos del Sudamericano de la especialidad que se disputa en Paraguay.
Tras igualar en los descuentos ante Uruguay, Colombia presentó mayores dificultades para La Roja juvenil.
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El elenco nacional resistía ante la alta humedad en Ypané, pero en los descuentos del primer lapso, Vicente Villegas regaló la ventaja para los cafetaleros.
Todo considerando que, cuando Julio Sinisterra volvía a la cancha, derribó infantilmente al atacante colombiano.
Rafael Escorcia no dejó pasar la oportunidad y anotó desde los 12 pasos para el 1-0 de Colombia.
En el segundo tiempo, Vicente Villegas salvó a Chile de una diferencia mayor en su contra al contener con un achique la arremetida en área chica de Adrián Mosquera.
Chile no supo sortear la resistencia cafetalera y terminó lamentando su primera derrota en el Sudamericano, resultado que lo deja colista del grupo A con un punto junto a Paraguay, elenco que será su próximo rival, el jueves, a las 19:00 horas
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