El insólito penal que provocó la primera derrota de Chile en el Sudamericano Sub 17 / Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

Este martes, la selección chilena sub 17 disputó su segundo partido en la fase de grupos del Sudamericano de la especialidad que se disputa en Paraguay.

Tras igualar en los descuentos ante Uruguay, Colombia presentó mayores dificultades para La Roja juvenil.

El elenco nacional resistía ante la alta humedad en Ypané, pero en los descuentos del primer lapso, Vicente Villegas regaló la ventaja para los cafetaleros.

Todo considerando que, cuando Julio Sinisterra volvía a la cancha, derribó infantilmente al atacante colombiano.

Vicente Villegas, arquero de @LaRoja Sub 17 acaba de hacer uno de los penales más insólitos de la historia pic.twitter.com/MqyDVkVwfU — Carlos A. Silva (@silvynho15) April 7, 2026

Rafael Escorcia no dejó pasar la oportunidad y anotó desde los 12 pasos para el 1-0 de Colombia.

¡GOOOL DE COLOMBIA!



Sobre el final del primer tiempo, Rafael Escorcia, de penal puso el 1-0 ante Chile.



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En el segundo tiempo, Vicente Villegas salvó a Chile de una diferencia mayor en su contra al contener con un achique la arremetida en área chica de Adrián Mosquera.

¡VICENTE VILLEGAS LE AHOGÓ EL GRITO DE GOL A COLOMBIA!



Adrián Mosquera recibió en el área y el arquero chileno envió el balón al córner.



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Chile no supo sortear la resistencia cafetalera y terminó lamentando su primera derrota en el Sudamericano, resultado que lo deja colista del grupo A con un punto junto a Paraguay, elenco que será su próximo rival, el jueves, a las 19:00 horas