Chile vs Argentina: Dónde, cómo y cuándo ver el partido de la Liga de Naciones, en vivo y en directo online / KRISTINA SAAVEDRA/AGENCIA UNO

Chile comenzará una nueva fecha doble de la Liga de Naciones 2026 donde se juega su clasificación a la próxima Copa del Mundo de Brasil.

La Roja recibirá la visita de Argentina en Valparaíso en un duelo clave para ambas selecciones. Este partido corresponderá a la quinta fecha de las clasificatorias.

La escuadra dirigida por Luis Mena tiene siete puntos en la tabla de posiciones, tras las victorias frente a Paraguay y Bolivia y el empate sin goles con Venezuela como visita.

Horario: ¿a qué hora es el Chile - Argentina?

El partido entre Chile y Argentina se jugará este viernes 10 de abril a las 20:00 horas, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina 2025.

Televisión: ¿dónde ver en vivo el Chile - Argentina?

El compromiso será transmitido por Chilevisión, señal abierta disponible en todo el país.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Naciones femenina lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN,a través de todas sus plataformas y redes sociales.