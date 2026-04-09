PREVIA. Chile vs Argentina: Dónde, cómo y cuándo ver el partido de la Liga de Naciones, en vivo y en directo online
La Roja femenina enfrentará a la albiceleste en un duelo clave en sus aspiraciones por clasificar al próximo mundial de Brasil.
Chile comenzará una nueva fecha doble de la Liga de Naciones 2026 donde se juega su clasificación a la próxima Copa del Mundo de Brasil.
La Roja recibirá la visita de Argentina en Valparaíso en un duelo clave para ambas selecciones. Este partido corresponderá a la quinta fecha de las clasificatorias.
Revisa también:
La escuadra dirigida por Luis Mena tiene siete puntos en la tabla de posiciones, tras las victorias frente a Paraguay y Bolivia y el empate sin goles con Venezuela como visita.
Horario: ¿a qué hora es el Chile - Argentina?
El partido entre Chile y Argentina se jugará este viernes 10 de abril a las 20:00 horas, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina 2025.
Televisión: ¿dónde ver en vivo el Chile - Argentina?
El compromiso será transmitido por Chilevisión, señal abierta disponible en todo el país.
Recuerda que toda la acción de la Liga de Naciones femenina lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN,a través de todas sus plataformas y redes sociales.
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