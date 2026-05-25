Copec anuncia beneficio de -$100 por litro

Copec lanzó su campaña “Copec te Apaña”, que entrega un beneficio exclusivo en distintas comunas del país. Si tu comuna está entre las seleccionadas, podrás acceder a un descuento de -$100 por litro en gasolina de 93, 95 y 97 octanos en cualquier estación de servicio Copec de la zona.

Cada día se anuncia un total de 16 comunas que tendrán el beneficio de -$100 que aplica exclusivamente en gasolinas para todas las estaciones de servicio Copec de la comuna seleccionada.

La promoción es válida solo durante el día informado, entre las 12 y las 23:59 hrs y puede acumularse con otras promociones vigentes. Las comunas participantes se publican desde las 09:00 hrs en copec.cl y en la cuenta oficial de Instagram @copec_cl.

Detalles del beneficio:

Descuento acumulable: Se puede sumar a otras promociones vigentes.

Medios de pago: Aplica con cualquier forma de pago.

Duración diaria: Válido de 12:00 a 23:59 hrs.

Nuevas comunas: Cada día se anuncian 16 comunas distintas.

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