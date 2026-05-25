Copec anuncia beneficio de -$100 por litro
Cada día se anunciarán un total de 16 comunas que tendrán el beneficio. Te contamos cómo aprovecharlo.
Copec lanzó su campaña “Copec te Apaña”, que entrega un beneficio exclusivo en distintas comunas del país. Si tu comuna está entre las seleccionadas, podrás acceder a un descuento de -$100 por litro en gasolina de 93, 95 y 97 octanos en cualquier estación de servicio Copec de la zona.
Cada día se anuncia un total de 16 comunas que tendrán el beneficio de -$100 que aplica exclusivamente en gasolinas para todas las estaciones de servicio Copec de la comuna seleccionada.
La promoción es válida solo durante el día informado, entre las 12 y las 23:59 hrs y puede acumularse con otras promociones vigentes. Las comunas participantes se publican desde las 09:00 hrs en copec.cl y en la cuenta oficial de Instagram @copec_cl.
Detalles del beneficio:
- Descuento acumulable: Se puede sumar a otras promociones vigentes.
- Medios de pago: Aplica con cualquier forma de pago.
- Duración diaria: Válido de 12:00 a 23:59 hrs.
- Nuevas comunas: Cada día se anuncian 16 comunas distintas.