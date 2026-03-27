Jugó en Colo Colo, fue acusado de cobrarle a futbolistas y ahora vuelve a Chile como DT: anuncio oficial

Universidad de Concepción oficializó a su nuevo entrenador tras la abrupta salida de Juan Cruz Real. Se trata de Leonardo Ramos, quien vistió la camiseta de Colo Colo en su etapa como jugador en 2003 y dirigió a Unión La Calera en 2016.

“Bienvenido al ÚNICO campeón de Concepción, Leo Ramos. Llega acompañado de su preparador físico Ignacio Silva, y liderará un cuerpo técnico que seguirá conformado por Facundo Gareca y Cristian Duarte", anunció el elenco penquista en redes sociales.

El técnico uruguayo, de 56 años, pasó las últimas temporadas en el Al Tai y Al Bukiryah de Arabia Saudita. Además, ha dirigido a otros clubes de renombre como Peñarol, Barcelona de Guayaquil y Querétaro.

Ramos también es recordado por una fuerte polémica en su país hace algunos años, cuando el exfutbolista Marcelo Sosa lo acusó públicamente de haber solicitado dinero a jugadores a cambio de hacerlos jugar durante su etapa como DT de Danubio en 2020.

“Tuve problemas con él porque le pedía plata a algunos futbolistas para jugar”, dijo Sosa en Sport Radio 890 de Uruguay. Aunque nunca llegó a comprobarse el hecho, la carrera del estratega charrúa se vio empañada por dicha denuncia.

Su vínculo con Chile

En el fútbol chileno, el paso de Leonardo Ramos tampoco dejó buenos recuerdos. En 2003 vistió la camiseta de Colo Colo en una temporada para el olvido, y en 2016 regresó como entrenador de Unión La Calera, donde su ciclo terminó con el descenso del cuadro cementero a la Primera B.

Pese a su amarga etapa por el país, el técnico logró recomponer su carrera en Uruguay, donde fue campeón con Danubio en la temporada 2013-2014 y posteriormente levantó títulos con Peñarol, incluyendo el campeonato de 2017 y la Supercopa uruguaya en 2018.

Ahora, buscará una nueva revancha en el fútbol chileno al mando de Universidad de Concepción, que actualmente marcha en el quinto lugar de la Liga de Primera 2026 con 11 puntos, a solo cuatro unidades del líder Colo Colo (15).