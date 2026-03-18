“Dirigí al equipo de Benzema, Rúben Neves, Bono... Estar entre los candidatos para ir al Mundial es un honor” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este miércoles, Los Tenores de ADN conversaron con el árbitro chileno Cristian Garay, quien abordó la reciente experiencia internacional que tuvo al dirigir un partido de la liga de Arabia Saudita.

“Fue una gran experiencia, más allá del tema de la guerra, que genera otro contexto. Desde la liga saudí nos dieron toda la seguridad. Ningún vuelo fue suspendido y siempre viajamos de día, porque muchos aeropuertos cierran de noche. Nuestra estadía fue muy tranquila y segura. Estuvimos en Riad, Dubái y Abu Dabi”, partió señalando el juez.

“Me tocó dirigir el partido entre Al Fateh y Al Hilal, donde juegan Benzema, Rúben Neves, Bono, que son jugadores de renombre. En la liga saudí hay figuras mundiales y por lo mismo la liga ha tenido que subir su nivel”, agregó el réferi sobre la experiencia que vivió en tierras árabes.

En la misma línea, Garay explicó que la liga saudí cuenta con varias herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo de los árbitros. “La liga utiliza muchas cámaras. Tienen el sistema de detección automática de goles y el fuera de juego semiautomático. Invierten mucho dinero en tecnología para subir el estándar del torneo", comentó.

Garay aclara la polémica que protagonizó en Arabia Saudita

Durante el partido que dirigió en el fútbol árabe, Cristian Garay sancionó un penal a favor de Al Fateh en los minutos finales, pero luego lo anuló tras revisar la jugada en el VAR, desatando la ira de los hinchas del club antes mencionado.

En diálogo con Los Tenores, el árbitro aclaró esta situación: “Al Hilal iba ganando 1-0, cuando al minuto 95 veo una acción donde el defensor golpea al delantero y sanciono penal para Al Fateh. Luego me llaman del VAR para revisar la jugada, porque había un detalle importante que no logré apreciar inicialmente: el delantero de Al Fateh le había hecho una zancadilla al defensa rival y por eso se produjo la acción. Por este motivo yo anulé el penal. Esa fue la polémica que se generó”.

En cuanto a las críticas que recibió por este episodio, el juez mencionó: “Los hinchas de Arabia Saudita utilizan mucho Twitter, pero yo no tengo redes sociales desde el 2016 porque al final uno se contamina de opiniones que no ayudan en nada”.

Por último, Garay mostró su ilusión por decir presente en el Mundial 2026. Por ahora, el réferi ya tiene asegurada su participación en un partido del repechaje mundialista: será el cuarto árbitro del duelo que jugarán Nueva Caledonia y Jamaica.

“Estar entre los candidatos para ir al Mundial es un honor. Espero que se pueda concretar. Hay que ir paso a paso. En la función que nos toque, hay que hacerlo de la mejor manera posible”, concluyó.