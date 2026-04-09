;

VIDEO. “No lo conozco”: la pregunta que molestó al DT de Nacional tras el empate con Coquimbo en la Libertadores

El entrenador uruguayo Jorge Bava tuvo un breve cruce con un periodista local durante la conferencia de prensa post-partido.

Daniel Ramírez

Getty Images / Agencia Uno

Getty Images / Agencia Uno

Jorge Bava, técnico de Nacional de Uruguay, se vio molesto por una pregunta que le hicieron en conferencia de prensa tras el empate 1-1 con Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, duelo disputado este miércoles en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Durante la conferencia, un periodista local calificó de “mezquino” el juego que mostró Nacional y señaló que Coquimbo tuvo más del 65% de la posesión del balón. Luego de este comentario, el periodista le consultó a Bava si quedó preocupado por lo que hizo su equipo en tierras coquimbanas.

Revisa también:

ADN

“La posesión del balón no me deja preocupado. El tema es qué haces con esa posesión. De repente, sí hubiese querido tener más la pelota para controlar al rival, pero no me pareció que fuimos mezquinos. No coincido contigo”, partió respondiendo el entrenador uruguayo.

“¿Sos chileno? Históricamente han tenido la posesión y nosotros hemos tenido poca posesión, hablo del fútbol chileno y uruguayo... Pero no hay trofeo por la posesión, no lo conozco”, agregó el DT charrúa.

“Sabemos que tenemos que mejorar, porque es un grupo muy parejo. Pero no coincido contigo en que fuimos mezquinos. Si te informas, tenemos jugadores con porte más ofensivo que defensivo”, concluyó Jorge Bava.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad