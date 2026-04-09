Jorge Bava, técnico de Nacional de Uruguay, se vio molesto por una pregunta que le hicieron en conferencia de prensa tras el empate 1-1 con Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, duelo disputado este miércoles en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Durante la conferencia, un periodista local calificó de “mezquino” el juego que mostró Nacional y señaló que Coquimbo tuvo más del 65% de la posesión del balón. Luego de este comentario, el periodista le consultó a Bava si quedó preocupado por lo que hizo su equipo en tierras coquimbanas.

“La posesión del balón no me deja preocupado. El tema es qué haces con esa posesión. De repente, sí hubiese querido tener más la pelota para controlar al rival, pero no me pareció que fuimos mezquinos. No coincido contigo”, partió respondiendo el entrenador uruguayo.

“¿Sos chileno? Históricamente han tenido la posesión y nosotros hemos tenido poca posesión, hablo del fútbol chileno y uruguayo... Pero no hay trofeo por la posesión, no lo conozco”, agregó el DT charrúa.

“Sabemos que tenemos que mejorar, porque es un grupo muy parejo. Pero no coincido contigo en que fuimos mezquinos. Si te informas, tenemos jugadores con porte más ofensivo que defensivo”, concluyó Jorge Bava.